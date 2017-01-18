Москвичу отказали в работе из-за шести друзей в соцсети

В Сети набирает популярность история о жителе Москвы, которого отказались принять на работу из-за малого количества друзей в соцсетях. Сотрудница HR-отдела решила, что такой человек не сможет освоиться в рабочем коллективе.

Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

Как рассказал пользователь развлекательного портала Pikabu, собеседование проводилось с сотрудницей кадрового отдела. Все характеристики кандидата подходили на вакантное место, но только один факт насторожил девушку. На страничке в "ВКонтакте" у претендента значилось всего шесть друзей. По мнению сотрудницы с "высшим психологическим образованием", такой человек не может освоиться в рабочем коллективе.

В комментариях люди резко осудили HR-специалиста и ее навыки психолога. В свою очередь, сотрудница неназванной компании пожаловалась начальству на то, что ее "очернили" в интернете. В итоге автора поста и рекрутера вызвали на ковер с участием руководства. Сам же кандидат на должность отказался проходить новое собеседование, уже непосредственно с начальником отдела. "Никого не оштрафовали, только дали задание моему начальнику, чтобы провел со мной совместную работу на эту тему. Руководитель HR-отдела тоже пообещала, что проведет тренинг на тему правильных собеседований", — рассказал пользователь.

Напомним, ранее Pravda. Ru сообщала, что с начала года ежемесячное число запросов от работодателей в бюро кредитных историй выросло с 10 000 до 30 000. При этом, проверке подвергаются не только новые сотрудники при приеме на работу, но и действующий персонал. Работодатели отслеживают изменения долговой нагрузки сотрудников, в том числе появление просрочек по ранее взятым кредитам.

"С одной точки зрения, конечно, работодатель должен знать, какое финансовое состояние у его подчиненных, в этом отношении ничего страшного я не вижу. С другой стороны, боюсь, что очень часто это может использоваться, как дискриминация. То есть, если у человека есть кредиты или какие-то долги, большие, или что-то еще, его могут не брать на работу.

Конечно, это скажется на рынке труда. Работодатели у нас не все добросовестные, сейчас, учитывая кризис, кто-то может злоупотреблять этим. Но у каждого человека есть определенное, в том числе, личное пространство, тайны, которые работодатели не должны знать. Это не их компетенция", — рассказал ранее Pravda.Ru член Общественной палаты РФ, первый заместитель председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Федоров.

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