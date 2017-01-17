Мы его теряем: Заметит ли Россия исчезновение Павленского?

Скандально известный художник-акционист Петр Павленский эмигрировал из России. По его словам, он намерен просить политическое убежище во Франции.

Как утверждает Павленский, его желание покинуть страну связано с тем, что его вместе с супругой подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. Данные обвинения, заявил акционист, являются клеветой, но он опасается, что это может стать причиной определения его детей в детдом.

Ранее Павленский рассказал, что в отношении него и Шалыгиной проводится проверка по статье 132 УК РФ ("насильственные действия сексуального характера"). Заявление на него написала актриса Театра. doc Анастасия Слонина, утверждает он. Директор Театра. doc Елена Гремина опубликовала в фейсбуке видео, на котором предположительно художник Петр Павленский избивает актера театра — бывшего бойфренда Анастасии Слониной.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в отношении художника расследуется уголовное дело о побоях по факту нанесения телесных повреждений мужчине у дома 12 по Казенному переулку, которое было открыто еще 31 октября 2016 года. Фигурантом дела является Павленский, утверждает источник.

Прокомментировать побег известного акциониста из страны Pravda.Ru попросила переводчика фильмов Дмитрия Пучкова (Гоблина) и писателя Михаила Елизарова.

— Что это, еще одна акция, чтобы Павленский мог иммигрировать и обрести свое тихое счастье во Франции? Или он действительно стремится спасти детей от детдома?

Дмитрий Пучков: — C делом должно разбираться следствие. Но с точки зрения обывательской, сам факт срочного побега за границу говорит о том, что что-то тут не так.

Я надеюсь, что, приехав во Францию, гражданин Павленский немедленно подожжет двери где-нибудь на набережной Орфевр 36, где сидит парижский уголовный розыск. Потом подвесит себя за половые органы к Эйфелевой башне, словом, развернется там в полную меру.

По-моему, детей надо спасать не от детдома, а от самого Павленского. А то, что убежал, — воздух чище будет.

— За границей его творчество вероятно такого ажиотажа не вызовет, там уже давно пересечены все рамки дозволенного.

Д.П.: — Весь ажиотаж вокруг Павленского вызван тем, что все это раскручивается. И раскручивается только по причине того, что он выступает против российского правительства. Все остальное никому не интересно. То есть, прибыв на Запад, он там никому не будет нужен. Пара интервью, а дальше живи как хочешь. А жить там тяжело.

Д.П.: — Его там вообще знают?

— Полагаю, что нет.

— Существует мнение, весь этот скандал - тема, высосанная из пальца, чтобы Павленский спокойно мог иммигрировать и обрести свое тихое счастье во Франции. Согласны?

Михаил Елизаров: — Это все достаточно нелепо. Если он виновен, они будут разбираться. Эта тема вряд ли выдумана только для того, чтобы он мог иммигрировать. Безусловно, человек тем или иным способом генерирует вокруг себя какие-то события. Он акционист, и все это — часть его жизни, еще одна какая-то акция.

— А что вы думаете о Павленском-художнике?

М.Е.: — Художник он, безусловно, интересный. Во всяком случае, все, что он делает, становится событием, а потом притягивает в свой эпицентр еще какие-то события.

А относительно того, что связано с Уголовным кодексом, то есть отработанные схемы, по которым все расследуется и выясняется, что же происходило на самом деле. В этих вещах разбираются компетентные люди.

В любом случае, я уверен, что художник не собирался эмигрировать. Думаю, такой цели у него не было, поскольку его акции востребованы, нужны в России, а не за рубежом. Да и сомневаюсь, что ему какие-то вещи было бы позволено сделать.

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