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Источник Правда.Ру

"Это несправедливо": Минкомсвязи против штрафов за скачивание пиратского контента

Общество

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров считает, что штрафовать пользователей за скачивание пиратского контента несправедливо.

Это несправедливо: Минкомсвязи против штрафов за скачивание п
Фото: REX

"Не поддерживаем. Мы считаем, что это несправедливо", — сказал министр журналистам во время Гайдаровского форума.

Также замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев прокомментировал инициативу Минкульта о введении штрафов для пользователей за скачивание пиратского контента. По его словам, взимание таких штрафов "неадминистрируемо и невозможно".

"Мы неоднократно обсуждали, штрафы с пользователей — это просто неадминистрируемо и невозможно. Надо бороться с самими сайтами и пиратами, с пользователями во всем мире никто не научился еще нормально бороться", — приводит слова Фомичева ТАСС.

Напомним, в декабре 2016 года министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский предложил ввести штрафы за скачивание конечными пользователями пиратского контента.

Ранее Минкомсвязи совместно с правообладателями подготовили список пиратских сайтов, подлежащих блокировки. В него угодили более тысячи ресурсов.

По словам замглавы минкомсвязи Алексея Волина, жесткие меры по блокировке должны положительно сказаться на отечественной киноиндустрии. Ведь пираты получают доход от незаконного распространения фильмов, а от рекламы на своих сайтах, где пользователи скачивают музыку и видео.

Теперь еще появился новый вид пиратства. Это ресурсы, которые дают возможность смотреть каналы, включенные в пакеты платного спутникового телевидения. Хакеры просто крадут ключи доступа к спутниковому вещанию.

Напомним, расширенная версия антипиратского закона, вступившая в силу с 2015 года, предусматривает "пожизненную" блокировку сайта за повторные нарушения. Прогнозируется, что применение антипиратского закона и запросы на получение качественного контента, а не "экранок" способствуют увеличению продаж легального контента в интернете. К 2017 году его будет покупать 30 миллионов пользователей. На 2015 год их было 18 миллионов.

"У нас есть кино, музыка, архитектура, фотографии, литература, есть товарные знаки, патенты, то есть разные результаты индивидуальной деятельности и средства индивидуализации. И незаконное использование в интернете для разных видов объектов по-разному актуально.

Не буду лукавить и скрывать, что антипиратский закон носит откровенно обвинительный характер. Но экстремальная ситуация требует экстремальных мер.

Скорая едет по "встречке", потому что ей некогда ждать, потому что ситуация критическая. Так и здесь — прежде, чем появились эти инструменты, интернет долгое время рос на контенте, никому ничего за это не платя.

И когда 10 лет эта доля росла, и никакого антипиратского закона не было, ничего нельзя было сделать, то, конечно, были большие проблемы у киношников, у музыкантов, у литературы. Теперь этот маятник качнулся в другую сторону. И, конечно, чем сильнее вы пружину загнали в минус, тем сильнее она обратно отлетит в плюс", — рассказал ранее Pravda.Ru юрист, старший партнер компании "Катков и партнеры" Павел Катков.

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Темы интернет антипиратский закон
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