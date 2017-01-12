Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Семья во Владимирской области переименовала ребенка в Путина

Общество

Семья из Александровского района Владимирской области сменила имя своего двухлетнего сына Расула. По словам заведующей александровским ЗАГСом Екатерины Белоус, в органы ЗАГС обратился семья Джураевых, пожелавшая сменить имя своему двухлетнему сыну Расулу. Родители решили, что имя у сына должно быть Путин.

358024.jpeg

"Мы сделали запрос в Москву, там специалисты внесли эти изменения в документы и выслали нам новое свидетельство о рождении. И вчера ребеночек получил свидетельство о рождении уже с новым именем — его зовут Путин Джураев", — цитирует сотрудницу ЗАГС РИА Новости.

Полное имя ребенка — Путин Джахонгирович Джураев. Кстати, сменить ребенку имя придумал его дедушка, большой поклонник президента РФ.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что египетский журналист и переводчик Моамен Мухтар назвал своего сына в честь российского президента Владимира Путина.

На своей странице в Facebook он разместил фотографию младенца и написал: "Вот мой сын Путин". И ниже: "Слава богу. Бог дал мне сына его зовут Путин Мухтар".

Журналист отметил, что "в мире есть множество Владимиров и всего один Путин". "Фамилия Путин приобретает уникальность, если ее использовать как имя".

После того, как мужчина дал сыну такое имя, он может называться Абу Путин, что означает "отец Путина".

— Да здравствует Путин и его отец Моамен, — писали журналисту.

— Поздравляю, маленький Путин станет большим человеком! — уверены русскоязычные пользователи соцсети.

А ранее сириец Йосеф Альбахи добивался права назвать дочь Россией. Чиновники не хотели давать свидетельство о рождении его дочери, потому что им не нравилось её имя — Russia (произносится на арабский манер "Руссия").

Разговор на повышенных тонах с чиновницей продолжался больше часа. Она приводила разные доводы: имени Россия нет в базе данных по Германии, это имя не указано в книге рекомендованных имён, и вообще — это географическое название. При этом сотрудница учреждения не подтверждала свои доводы запрещающими нормативными документами и не соглашалась формулировать отказ в письменной форме. Чиновница, увидев решительный настрой сирийца, не рискнула ввязываться в судебный процесс и всё же внесла имя Россия (Russia) в базу данных по Германии, а заодно и по всему Евросоюзу.

Сириец полюбил Россию во время учёбы в Ленинграде. Он поступил на журфак в 1991 году, ещё во времена СССР. За годы студенчества он объехал многие регионы России, посетил советские республики, проникся уважением к русской истории.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 


Самое популярное имя
Темы дети родители Владимир Путин
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Сесть на шпагат за 10 дней
Красота
Сесть на шпагат за 10 дней
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
Немецкий журналист: Мы никогда не узнаем правды о терактах
Федеральные
Истинные цели: Зачем США на самом деле "российская киберугроза"
Услуги
Изюминки Азербайджана: Нефтелечение, зороастризм, Габаленд
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Украинский олигархат готовится к капитуляции
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Украина
Украинский олигархат готовится к капитуляции
Советское наследие
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит

Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.

Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"

О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.

Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Украина
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
США и Канада
У США нет доказательств "российских кибератак"
Здоровье
Смертельно опасны: Татуировки могут вызвать рак
Дмитрий Нерсесов Истинные цели: Зачем США на самом деле "российская киберугроза" Дмитрий Нерсесов Любовь Степушова Незнакомая Венесуэла. Зачем ее хотят уничтожить? Любовь Степушова Игорь Буккер Антисемитизм — росток, привитый к российскому дичку Игорь Буккер
Комментарии
vkontakte_372278327 В Германии машинист применил экстренное торможение из-за снеговика на путях
vkontakte_372278327 Биологи: Обезьяны могут разговаривать "по-человечески"
Zhozef Zherminal Сирия: борьба за хартленд и ось мира
алек камалиев Трамп: Я не буду предлагать России "смешную пластмассовую кнопку перезагрузки"
Николь Смитт Трамп: Я не буду предлагать России "смешную пластмассовую кнопку перезагрузки"
Николь Смитт Байден: Сложно представить сценарий, когда США первыми применят ядерное оружие
Георгий Налибов Пять достижений и один провал 2016 года
Google_100951346329983875087 Ученые нашли порталы в параллельные миры
vkontakte_255746391 Антисемитизм — росток, привитый к российскому дичку
Александр Воробьев(Google) Тиллерсон назвал условия признания Крыма частью России
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?