Семья из Александровского района Владимирской области сменила имя своего двухлетнего сына Расула. По словам заведующей александровским ЗАГСом Екатерины Белоус, в органы ЗАГС обратился семья Джураевых, пожелавшая сменить имя своему двухлетнему сыну Расулу. Родители решили, что имя у сына должно быть Путин.
"Мы сделали запрос в Москву, там специалисты внесли эти изменения в документы и выслали нам новое свидетельство о рождении. И вчера ребеночек получил свидетельство о рождении уже с новым именем — его зовут Путин Джураев", — цитирует сотрудницу ЗАГС РИА Новости.
Полное имя ребенка — Путин Джахонгирович Джураев. Кстати, сменить ребенку имя придумал его дедушка, большой поклонник президента РФ.
Напомним, летом прошлого года стало известно, что египетский журналист и переводчик Моамен Мухтар назвал своего сына в честь российского президента Владимира Путина.
На своей странице в Facebook он разместил фотографию младенца и написал: "Вот мой сын Путин". И ниже: "Слава богу. Бог дал мне сына его зовут Путин Мухтар".
Журналист отметил, что "в мире есть множество Владимиров и всего один Путин". "Фамилия Путин приобретает уникальность, если ее использовать как имя".
После того, как мужчина дал сыну такое имя, он может называться Абу Путин, что означает "отец Путина".
— Да здравствует Путин и его отец Моамен, — писали журналисту.
— Поздравляю, маленький Путин станет большим человеком! — уверены русскоязычные пользователи соцсети.
А ранее сириец Йосеф Альбахи добивался права назвать дочь Россией. Чиновники не хотели давать свидетельство о рождении его дочери, потому что им не нравилось её имя — Russia (произносится на арабский манер "Руссия").
Разговор на повышенных тонах с чиновницей продолжался больше часа. Она приводила разные доводы: имени Россия нет в базе данных по Германии, это имя не указано в книге рекомендованных имён, и вообще — это географическое название. При этом сотрудница учреждения не подтверждала свои доводы запрещающими нормативными документами и не соглашалась формулировать отказ в письменной форме. Чиновница, увидев решительный настрой сирийца, не рискнула ввязываться в судебный процесс и всё же внесла имя Россия (Russia) в базу данных по Германии, а заодно и по всему Евросоюзу.
Сириец полюбил Россию во время учёбы в Ленинграде. Он поступил на журфак в 1991 году, ещё во времена СССР. За годы студенчества он объехал многие регионы России, посетил советские республики, проникся уважением к русской истории.
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