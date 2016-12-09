Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россияне требуют от государства "обеспечивать до смерти"

Общество

Россияне еще не готовы к пенсионной реформе, которую задумали Минфин и Центробанк. Исследование аналитического центра НАФИ показало, что подавляющее большинство граждан уверено, что заботиться об их пенсии должны власти, и рассчитывает исключительно на государственное пособие или помощь со стороны родных.

356502.jpeg

Как пишут Известия, только 16% наших соотечественников готовы участвовать в негосударственных программах, которые позволяют накопить на пенсию самостоятельно или за счет работодателей. А 78% россиян рассчитывают жить на любую государственную пенсию по достижении возраста, позволяющего уйти на заслуженный отдых.

Почти половина (49%) опрошенных, впрочем, планирует подрабатывать. Еще четверть надеются на помощь детей, а каждый пятый — на заработки супруга или супруги (18%).

При этом лишь 8% наших сограждан уверены, что их пенсии хватит на жизнь.

Напомним, весной стали известны подробности совместных предложений минфина и Банка России по "модернизации пенсионной системы" РФ — так называемая "Концепция индивидуального пенсионного капитала".

Основные ее положения: ликвидация нынешней накопительной системы, сохранение обязательной ставки платежа в Пенсионный фонд в 22 процента, льготы и гарантии по дополнительным накопительным платежам в НПФ в размере от нуля до шести процентов с добровольным выбором ставки. О мнении экспертов по поводу новой системы читайте в материале: Наши пенсии спасут только индивидуальные накопления.

Как ранее писала Правда. Ру, в России обсуждают возможное повышение пенсионного возраста, начиная с 2019 года. Так, начиная с 2019 года, пенсионный возраст мужчин будет повышаться на три месяца в год до достижения 65 лет, для женщин — по шесть месяцев в год до достижения 60 лет.

Глава правительства Дмитрий Медведев в ходе обсуждения бюджета-2016 в начале октября высказался на тему пенсионного возраста так: "рано или поздно к проблематике пенсионного возраста нужно будет обратиться".

"Понятно, что нам рано или поздно придется принимать решение о том, чтобы пенсионный возраст увеличивать — во всем мире растет продолжительность жизни, растет и возраст выхода на пенсию. Это объективный процесс", — приводит "Российская газета" слова Дмитрия Медведева "Только забегать вперед не надо. Поэтому мы пока решений никаких не приняли".

Отметим, повышение пенсионного возраста до 65 лет может в ближайшее время ждать государственных служащих и других чиновников. Такое предложение внес минтруд, и одобрила недавно правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Пенсия — источник тревоги?
Темы Россия пенсия
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Десять причин позавтракать
Здоровье
Десять причин позавтракать
Девять самых сильных продуктов
Красота
Девять самых сильных продуктов
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Четыре фактора победы в Алеппо
Магас
Власти Ингушетии и России активируют развитие республики
Практика
Герои: "Никто, кроме нас!"
Читательский топ
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
CNN: США пора капитулировать перед Россией
"Хвосты" ДНК сигнализируют о продожительности жизни женщин
Московская школа обвинила трех сестер во "вшивом терроре"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы

Ожидается, что в 2017 году президент Украины сложит полномочия, якобы в связи с ухудшением состояния здоровья.

Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
Европа
ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
США и Канада
CNN: США пора капитулировать перед Россией
Здоровье
"Хвосты" ДНК сигнализируют о продожительности жизни женщин
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков

Эксперт Pravda.Ru рассказал, какие действия предпримет Минобороны РФ в ответ на удар по военному госпиталю в Алеппо.

Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точки невозврата
США и Канада
Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точки невозврата
Украина
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Криминал
Хабаровским живодеркам грозит многолетний тюремный срок
Россия
Андрей Караулов: Поражен, насколько плохо мы знаем свою страну

Известный телеведущий рассказал Pravda.Ru, что его больше всего поразило во время работы над фильмом "Россия Владимира Путина".

Андрей Караулов: Поражен, насколько плохо мы знаем свою страну
Скандал: Якутский трезвенник выиграл "Человека года" и получил бутылку водки
Общество
Скандал: Якутский трезвенник выиграл "Человека года" и получил бутылку водки
Мир
Трампа поразила стоимость нового самолета для президента США
Украина
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Любовь Степушова (Люлько) Четыре фактора победы в Алеппо Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Герои: "Никто, кроме нас!" Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский ТЕРН взлетает строго вертикально Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Святослава Лебедева Хабаровским живодеркам грозит многолетний тюремный срок
Святослава Лебедева Хабаровским живодеркам грозит многолетний тюремный срок
Anna Sukac Украина и Литва ответят за хамство первыми
Святослава Лебедева Хабаровским живодеркам грозит многолетний тюремный срок
Святослава Лебедева Хабаровским живодеркам грозит многолетний тюремный срок
Святослава Лебедева Хабаровским живодеркам грозит многолетний тюремный срок
Святослава Лебедева Хабаровским живодеркам грозит многолетний тюремный срок
Добрый Человек))) CNN: США пора капитулировать перед Россией
Добрый Человек))) Что для Сирии значит победа в Алеппо
strateg s Вера возложила на нас ответственность за мир
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?