Россияне требуют от государства "обеспечивать до смерти"

Россияне еще не готовы к пенсионной реформе, которую задумали Минфин и Центробанк. Исследование аналитического центра НАФИ показало, что подавляющее большинство граждан уверено, что заботиться об их пенсии должны власти, и рассчитывает исключительно на государственное пособие или помощь со стороны родных.

Как пишут Известия, только 16% наших соотечественников готовы участвовать в негосударственных программах, которые позволяют накопить на пенсию самостоятельно или за счет работодателей. А 78% россиян рассчитывают жить на любую государственную пенсию по достижении возраста, позволяющего уйти на заслуженный отдых.

Почти половина (49%) опрошенных, впрочем, планирует подрабатывать. Еще четверть надеются на помощь детей, а каждый пятый — на заработки супруга или супруги (18%).

При этом лишь 8% наших сограждан уверены, что их пенсии хватит на жизнь.

Напомним, весной стали известны подробности совместных предложений минфина и Банка России по "модернизации пенсионной системы" РФ — так называемая "Концепция индивидуального пенсионного капитала".

Основные ее положения: ликвидация нынешней накопительной системы, сохранение обязательной ставки платежа в Пенсионный фонд в 22 процента, льготы и гарантии по дополнительным накопительным платежам в НПФ в размере от нуля до шести процентов с добровольным выбором ставки. О мнении экспертов по поводу новой системы читайте в материале: Наши пенсии спасут только индивидуальные накопления.

Как ранее писала Правда. Ру, в России обсуждают возможное повышение пенсионного возраста, начиная с 2019 года. Так, начиная с 2019 года, пенсионный возраст мужчин будет повышаться на три месяца в год до достижения 65 лет, для женщин — по шесть месяцев в год до достижения 60 лет.

Глава правительства Дмитрий Медведев в ходе обсуждения бюджета-2016 в начале октября высказался на тему пенсионного возраста так: "рано или поздно к проблематике пенсионного возраста нужно будет обратиться".

"Понятно, что нам рано или поздно придется принимать решение о том, чтобы пенсионный возраст увеличивать — во всем мире растет продолжительность жизни, растет и возраст выхода на пенсию. Это объективный процесс", — приводит "Российская газета" слова Дмитрия Медведева "Только забегать вперед не надо. Поэтому мы пока решений никаких не приняли".

Отметим, повышение пенсионного возраста до 65 лет может в ближайшее время ждать государственных служащих и других чиновников. Такое предложение внес минтруд, и одобрила недавно правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

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