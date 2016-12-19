Свой день рождения Брэд Питт встретил в полном одиночестве. Каких бы прекрасных женщин "не сватали" актеру в возлюбленные, ни одна из них не составила ему компанию в праздник, как и дети, которых не пустила бывшая супруга Анджелина Джоли.
Как пишет usmagazine. com, после развода Питт видел детей всего три раза, хотя по достигнутому парой соглашению, он имеет право на регулярные встречи с детьми в присутствии психолога. Однако, уже не раз, когда Брэд запрашивал разрешение на свидание, он получал жесткий отказ.
Причем, когда Брэд попытался протестовать, адвокат Джоли, Лора Вассер, дала понять, что это не в его интересах. Если Питт будет пытаться изменить ситуацию, бракоразводный процесс превратится в настоящую войну, и выигрыш вряд ли будет на стороне отца.
Отметим, расследование доказало, что Брэд Питт не бил своего старшего сына Мэддокса. Однако, по словам Джоли, дети все еще страдают от какой-то полученной психологической травмы, которая так серьезна, что необходим курс лечения у психотерапевта, Брэд с этим спорить не стал.
Ранее стало известно, что дети Анджелины Джоли и Бреда Питта отказались жить с матерью. Сын Пакс и дочь Шайло предпочли общество отца, передает Life. Но Бред Питт отказался от борьбы за детей и не стал требовать совместной опеки.
Напомним, 20 сентября Анджелина Джоли подала документы на развод. Сообщалось, что актриса недовольна тем, как ее супруг справляется с родительскими обязанностями. Актриса просит суд предоставить ей право опеки над шестью детьми, оставив Питту возможность навещать их по выходным.
Позже стало известно, что Питт находится под следствием по обвинению в жестоком обращении с детьми. Как сообщал портал TMZ, артист, находясь на борту частного самолета вместе с семьей, вышел из себя, начал кричать на детей и даже ударил одного из них.
Позже сотрудники окружного отдела по защите детей и семьи провели осмотр 15-летнего Мэддокса, которого якобы ударил Питт, но не нашли у него на теле никаких следов, передает новостной ресурс TMZ. Показания свидетелей семейной ссоры оказались настолько противоречивы, что полиции не удалось достоверно установить картину происшедшего.
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