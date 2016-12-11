Боб Дилан в речи по поводу Нобелевской премии сравнил себя с Шекспиром

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Американский певец Боб Дилан заочно поблагодарил за присуждение ему Нобелевской премии по литературе 2016. Речь, которую лауреат направил в адрес Нобелевского фонда, зачитала на банкете после церемонии вручения высокой награды посол США в Швеции Азита Раджи. О том, что Дилан не приедет лично, было известно еще в ноябре.

В своей речи певец сказал, что для него большая честь встать в один ряд с другими лауреатами — Киплингом, Камю и Хемингуэем — и отозвался на дебаты о том, справедливо ли вручать такой приз поэту-песеннику, сообщило агентство Associated Press, передает ТАСС.

"Когда Шекспир сочинял "Гамлета", вероятно он думал о том, каких выбрать актеров и где бы найти череп. Я уверен, что мысли Шекспира ни от чего не были так далеки, как от вопроса: литература ли это?", — написал Дилан. Сам он считает, что гораздо больше думает о правильной записи своих песен, чем об их принадлежности к литературе. Он поблагодарил Шведскую королевскую академию за вручение премии.

На самой церемонии в честь Дилана прозвучали аплодисменты, а американская певица и поэтесса Патти Смит исполнила его песню "A Hard Rain's a-Gonna Fall" (1962-1963), которую выбрала для этого события.

Напомним, этой осенью Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе. "Он создает стихи, которые предназначены для исполнения. В этом творчество Дилана уходит корнями в традиции древних греков, поэзия которых также часто исполнялась определенным образом. В творчестве Дилана отразились глубокие традиции, они соединены с музыкой на высоком художественном уровне", — рассказала постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус. Она также отметила, что решение академиков присудить награду Бобу Дилану было единодушным.

Напомним, что у Дилана более 50 альбомов и девять премий "Грэмми".

По словам экспертов, здесь не идет речи о том, чтобы подогреть интерес к премии. Ведь он "фигура из светлого прошлого". При этом, их мнению, это лучше, чем случай в прошлом году, когда Нобелевскую премию дали Светлане Алексиевич. Читайте подробнее в материале: Писатель Елизаров: Нобелевку дали компромиссному персонажу из "светлого прошлого".

Сам Дилан после известий о присуждении ему премии молчал две недели. Через недели после присуждения он позвонил в Шведскую академию и сообщил, что принимает награду. Певец заявил, что для него премия — большая честь и он, "конечно", принимает награду. "Новость о Нобелевской премии лишила меня дара речи. Я высоко ценю оказанную мне честь", — сказал Дилан секретарю.