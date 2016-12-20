Китайские археологи обнаружили гробницу, построенную 2 тыс. лет назад

В провинции Хэбэй (Китай) ученые раскопали древнюю гробницу. По мнению археологов, ее возраст насчитывает около двух тысяч лет.

Фото: AP

Как передает сегодня агентство Синьхуа, нашли гробницу в районе Маньчэн городского округа Баодин. По мнению археологов, найденные в гробнице предметы и ее структура помогают сделать вывод, что она, предположительно, относится ко времени правления династии Западная Хань (206 год до нашей эры - 9 год нашей эры).

Длина гробницы составляет шесть метров, ширина - 6,6 метра. В гробнице были обнаружены в общей сложности 49 предметов, в числе которых изделия из керамики, нефрита и бронзы. По мнению археологов, вероятно, часть найденной гробницы ранее была разграблена.

Надо сказать, что расхищение древних гробниц - довольно популярный вид заработка в Китае, хотя власти республики привлекают к ответственности любителей выкопать древние артефакты. К примеру, в конце августа текущего года за расхищение древних гробниц была осуждена банда из 38 человек. Согласно решению суда города Бэньси в провинции Ляонин, лидер банды по имени У Аньцзе приговорен к 11 с половиной годам лишения свободы, оставшиеся члены банды получили тюремные сроки от одного года до девяти лет.

Однако, как утверждает глава китайского Управление по защите культурных объектов Ли Сяоцзи, работа по защите культурных сокровищ идёт "тяжело", так как грабители оснащены высокотехнологичным оборудованием, а у управления не хватает ресурсов.

Хотя традиционно китайцы верят, что беспокоить умерших и расхищать гробницы - значит навлечь на себя неудачу, хищения из гробниц приобретают невероятно крупные масштабы. Значительную часть грабителей составляют крестьяне и сезонные рабочие.

"Расхищение гробниц уже стало полноценной индустрией в Китае", - заявил Се Чжэньшэн, почётный президент Китайского общества культурных артефактов, в интервью китайскому порталу Sina в декабре 2015 г.

Дошло до того, что желающих поживиться в древних захоронения стали обучать на специальных курсах. Например, в Хэнани, где была расположена древняя столица Лоян, будущих грабителей научат ремеслу за 200 юаней ($30) в день. Сначала на курсах обучают навыкам по исследованию местности, затем работе зондом и лопатой и, наконец, показывают, как пользоваться взрывчаткой. Спустя 10 дней участники курсов смогут в сопровождении инструкторов принять участие в настоящем расхищении гробницы.