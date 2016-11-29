Отложенное "Укрытие" Чернобыльской АЭС состоялось

Глава консорциума, занимающегося разработкой и установкой нового саркофага заявил, что процесс закрытия аркой четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, который был разрушен во время катастрофы в 1986 году, завершился. Об этом сообщила во вторник газета Echos.

Фото: AP

Работы по надвижению арки на объекте "Укрытие" четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, который был разрушен во время катастрофы 26 апреля 1986 года, начались 14 ноября.

"Мы завершили надвижение в 17/30 в воскресенье. Огромный этап пройден", — приводит газета слова Николя Кайя, главы компании NOVARCA — консорциума, который занимается разработкой и установкой нового саркофага.

Предварительную сборку арочного саркофага для Чернобыльской АЭС завершили осенью 2015 года. Работу вели французские компании Bouygues и Vinci. После этого структура, которая по своим размерам больше парижского стадиона "Стад де Франс", была разобрана и доставлена на АЭС. Ее высота равна высоте 30-этажного дома, длина достигает 165 метров, а вес - больше 36 тысяч тонн.

Корпус арки будет покрыт специальной обшивкой, которая позволит защитить старый саркофаг от внешних воздействий и которая также будет служить для защиты окружающей среды, населения от возможных выбросов загрязненных веществ. Также постройка будет оснащена высокотехнологичной системой вентиляции и системой регулирования температуры и уровня влажности.

Фото: AP

Первый саркофаг (объект "Укрытие") был построен над аварийным энергоблоком вскоре после взрыва, произошедшего в 1986 году, однако в последние годы конструкция стала разрушаться.

В конце 2007 года консорциум NOVARKA, возглавляемый французскими компаниями, приступил к разработке "Укрытия-2". Внутри стальной конструкции будут находиться технологический корпус и вспомогательные сооружения. Закончить строительство планировалось в 2015 году. Однако из-за нехватки средств завершение работ было отложено до ноября 2017 года.

На видеоканале Pravda. Ru побывал известный писатель, ученый, журналист Владимир Губарев. Одной из главных тем интервью стала ситуация в украинском Чернобыле.

- Вы участвовали в ликвидации Чернобыльской катастрофы. Последствия будут проявляться еще долго или это вообще навсегда там останется?

- Через 300 лет нельзя будет там жить. И это будет зоной такой же. Чернобыль - это огромная проблема. И я, честно говоря, чрезвычайно удивлен, что во всех этих событиях о Чернобыле не говорят ни слова. Заметьте. Кроме того, что теперь собираются ядерные отходы возить в Чернобыль. Никто это им не позволит на Западе. Дело в том, что в Чернобыле активность есть. К счастью, там работает очень много замечательных ребят. Кстати сказать, русских. Там туристическая тропа проложена одна, а чуть левее, правее пошел, там активность есть.

Фото: AP

Чернобыль находится, по-моему, на бюджете Европы, в основном. Чернобылем надо заниматься. Им сейчас занимаются. Это острая проблема еще на ближайшие 100 лет. И проблема XXI века - как бороться с такими авариями. Они все равно будут случаться. Фукусима - аналогичная ситуация. Но все молчат.

О своих первых впечатлениях о чернобыльской аварии с Pravda.Ru поделился и легендарный ученый в области металлургии и технологии металлов, академик Борис Патон:

- Мне не сразу было понятно, насколько велика катастрофа. Точнее: то, что беда огромная, я понял быстро, но как из нее выбираться, не знал. Да и не только я, но и все остальные были в таком же положении. В то время мы до конца не понимали, какова опасность происшедшего, как долго будут жить и здравствовать радионуклиды.

Фото: REX

Впечатление первое от аварии все-таки было жуткое. Ты понимаешь, что попал в самый настоящий ад. И знаешь, чем все это закончится. Тогда много делалось полезного, но были совершенно ненужные вещи, потому что многое не знали. Не было опыта. То, что в жерло сыпали разные материалы, неправильно. Однако считали, что это уменьшит эффект аварии.

При первом же звонке из Чернобыля доставали все, что необходимо. Потребовалась нам установка для бурения скважины. Достали ее из шахты, с километровой глубины и немедленно доставили в Чернобыль. Сегодня на это потребовались бы месяцы, если не годы. А тогда достаточно было одного телефонного звонка.

Это говорит о том, что люди понимали, насколько важно все, что происходит в Чернобыле. У нас в Академии многие научные сотрудники это понимали и занимались проблемами так, как следовало это делать.

Полностью читайте интервью академика Бориса Патона в материале Pravda.Ru "Чаепитие в академии: Чернобыльский ад 1986-го"

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