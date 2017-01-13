Не есть! В России найден неизвестные науке черные грибы

Неизвестный науке вид гриба был найден в Тверской области. Открытие сделали биологи Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Фото: FungalPlanet

Гриб биологи МГУ обнаружили еще полтора года назад, во время осенней экспедиции в Тверскую область. Результаты исследований гриба, который назвали Entoloma krutiсianum, появились только сейчас.

Экспедиция в Тверскую область, в ходе которой был найден гриб, состоялась осенью 2015 года. В ней участвовали ученые с этой кафедры, а также сотрудники лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени В.Л. Комарова (БИН) РАН. Их целью было изучить разнообразие грибов северо-западной части Тверской области.

Entoloma krutiсianum несъедобен, растет во мхах, преимущественно в еловом лесу и ранее не был известен научному сообществу. Нашли гриб, который относится к семейству Entolomataceae, порядка Agaricales, класса Agaricomycetes, отдела Basidiomycota, в Старицком районе возле деревни Крутицы.

Молекулярные исследования подтвердили отличие находки от близких видов, научное описание нового гриба опубликовано в журнале Persoonia.

- Грибы до сих пор остаются загадочной и недостаточно хорошо изученной группой организмов. Даже в относительно хорошо изученных местах продолжают скрываться новые для науки виды, - отметил один из авторов статьи, сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

Как говорят в МГУ, находка доказывает, что даже, казалось бы, хорошо изученные леса средней полосы России нуждаются в более глубоких исследованиях.

А вот ученые Пермского госуниверситета сообщили об обнаружении в заповеднике Басеги нового, ранее не замеченного на востоке Европы, вида грибов - родоколлибии прорывающей из семейства негниючковых, в просторечии маслят.

Кстати, если уж говорить о грибах (конечно, съедобных), то ими Россия может накормить полмира, для этого необходимо поддержать развитие переработки дикоросов. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Он добавил, что в нашей стране растет множество дикоросов, которые можно собирать, перерабатывать, брендировать и продавать.

Однако почему в Россию грибы, вместе с яблоками, импортируются из Белоруссии, правда, в количествах, в несколько раз превышающих урожай, собранный в Республике.