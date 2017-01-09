Google выпустил на волю секретный искусственный интеллект

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Программисты компании Google сознались, что таинственный "мастер" игры в Го, победивший за последние несколько недель сотни топ-игроков в онлайн-играх, на самом деле является искусственным интеллектом AlphaGo, сообщает новостная служба журнала Nature.

"Я лично думаю, что это отлично, что люди сыграли целую серию игр с AlphaGo, которые теперь можно внимательно изучить и просмотреть. В них есть множество крайне неожиданных и свежих ходов, которые очень интересны для нас", — заявил Найэлл Кардин (Niall Cardin), профессиональный игрок в Го, чьи слова приводит журнал.

Напомним, в прошлом году программисты Google создали новую систему искусственного интеллекта AlphaGo, которая обыграла чемпиона Европы по игре в Го, древнюю китайскую настольную стратегию, и с которой согласился сыграть чемпион мира по Го из Южной Кореи. Это произошло в первые в истории.

А в конце декабря в двух крупных и популярных игровых системах Tygem и FoxGo появился новый игрок в Го, называвший себя "Master(P)". Он обыграл несколько десятков очень сильных мастеров и стал предметом дискуссий на форумах, посвященных этой древнекитайской игре, передает РИА Новости.

Подобное тайное испытание искусственного интеллекта "на воле", как пояснил Хассабис, является подготовкой к запуску новой версии AlphaGo.

Особенность созданного искусственного интеллекта в том, что он был построен на базе сразу двух нейронных сетей — особых алгоритмов, имитирующих работу цепочек нейронов в мозге человека. Первая анализирует позицию на игровой доске, вторая — принимает решение, исходя из анализа.

А ранее программисты из США создали необычную систему искусственного интеллекта, которая умеет придумывать сценарии к компьютерным играм вида "интерактивный роман" почти так же хорошо, как это делают настоящие писатели и сценаристы. Она получила название "Шехерезада".

Кстати, большинство добровольцев не поняли, что они имели дело с историей, придуманной компьютером, а не реальным писателем.

К слову, насчет искусственного интеллекта не раз высказывался ученый Стивен Хокинг. Он поведал о неоднозначности пользы использования искусственного интеллекта в нуждах человечества.

"ИИ преобразит все аспекты нашей жизни", — приводит слова Хокинга газета Daily Express. Однако вместе с тем, ИИ таит много опасностей, грозящих стать испытанием человечества.

Создание ИИ "может стать и последней (технологической революцией), если человечество не научится контролировать риски". "Наряду с выгодами искусственный интеллект также создаст угрозы", — полагает он.

Это может выразиться в появлении "нового мощного автономного оружия или возможностей для немногих угнетать большинство. В результате возникнут огромные проблемы в экономике", — утверждает он.

Еще одна угроза, которую таит в себе ИИ, это влияние на экономическое неравенство. Ученый отметил, что на него влияет, в частности, полная автоматизация фабрик, уменьшающая количество рабочих мест, и продвижение искусственного интеллекта. Хокинг говорит, что это прогресс, но социально разрушительный.

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