В Турции произошла серия землетрясений. Последнее, магнитудой более пяти баллов, зафиксировали утром 7 февраля в турецкой провинции Чанаккале на северо-западе страны. После этого мэр Анкары Мелих Гёкчек заявил, что землетрясение могло быть искусственно спровоцированным.
По словам Мелиха Гёкчека, за этим могут стоять силы, устроившие попытку переворота. Он отметил, что какой-то корабль проводил сейсмические исследования неподалеку от провинции.
Об искусственных землетрясениях "Правде.Ру" рассказал сейсмолог, заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.
Возможно ли это?
Теоретически вполне возможно, а практически, скорее всего, нет. Тут трудно давать какие-то определенные комментарии, потому что надо знать, какой силы взрывали заряды на этом судне, которое проводило эти сейсмические изыскания или сейсмическое просвечивание акватории.
Я все-таки склонен думать, что это вряд ли связано с работами, проводимыми на судне. И здесь я могу только опираться на свой собственный опыт, поскольку в середине 60-х годов прошлого века в районе восточного побережья Камчатки проводились аналогичные работы. Также взрывались заряды с судна - с определенными целями, для сейсмического просвечивания. И они не вызывали никаких существенных сейсмических событий.
И потом, магнитуда свидетельствует о том, что это, в общем-то, достаточно рядовое событие для территории северо-запада Турции. Там проходит Северо-Анатолийский разлом, и магнитуда 4 — это, можно сказать, фоновое событие. Но все зависит от того, как далеко от населенных пунктов находились эпицентры этих событий. В общем, отвечая на ваш основной вопрос, связаны ли возникшие сейсмические события с работами по сейсмическому просвечиванию в акватории Черного моря, я скажу, что скорее всего нет.
Есть в истории случаи с доказанными искусственно спровоцированными землетрясениями или цунами?
Есть целое направление в сейсмологии: "Исследование техногенной сейсмичности". "Техногенная" — значит, спровоцированная производственной деятельностью человека. Так вот, в середине 60-х годов в Индии было закончено строительство плотины Койна. И до строительства это был абсолютно асейсмичный район; то есть там сейсмической активности не было. А после того как водохранилище было заполнено, там произошло землетрясение магнитудой больше 6,5. И теперь это землетрясение получило название "Землетрясение Койна". Оно является классическим примером сейсмического события, спровоцированного деятельностью человека.
В наши дни насколько легко устроить такое землетрясение?
Для того чтобы устроить, надо знать, где это устраивать. Вы намекаете на геофизическое оружие? Я к этому скептически отношусь. Для того чтобы использовать какие-то воздействия, чтобы произошло сильное землетрясение… Понимаете, мы же должны знать, где тектоническая энергия накопилась до такого уровня, что достаточно последней капли, которая спровоцирует землетрясение. А ведь никто в мире не может прогнозировать это. Мы знаем о том, где вообще происходят на земле землетрясения, мы знаем, в каком интервале глубин сейсмические события происходят. Но мы, к сожалению, не можем прогнозировать, какой силы будет следующее событие и в какое время.
Но есть же люди, которые это изучают?
Но мэр-то этого не изучает. Может быть, ему советники об этом сказали. Чтобы утверждать, мне сначала надо изучить факты. Пока фактов не было. Факт был один, что да, в акватории Черного моря, у побережья северо-западной Турции, работало некое судно, которое взрывало заряды, и все. Какие заряды, насколько близко оно было к побережью? К сожалению, этой информации пока нет.
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