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Источник Правда.Ру

Землетрясение в Турции: геофизическое оружие - или природа?

Наука и техника

В Турции произошла серия землетрясений. Последнее, магнитудой более пяти баллов, зафиксировали утром 7 февраля в турецкой провинции Чанаккале на северо-западе страны. После этого мэр Анкары Мелих Гёкчек заявил, что землетрясение могло быть искусственно спровоцированным.

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Фото: AP

По словам Мелиха Гёкчека, за этим могут стоять силы, устроившие попытку переворота. Он отметил, что какой-то корабль проводил сейсмические исследования неподалеку от провинции.

Об искусственных землетрясениях "Правде.Ру" рассказал сейсмолог, заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.

Возможно ли это?

Теоретически вполне возможно, а практически, скорее всего, нет. Тут трудно давать какие-то определенные комментарии, потому что надо знать, какой силы взрывали заряды на этом судне, которое проводило эти сейсмические изыскания или сейсмическое просвечивание акватории.

Я все-таки склонен думать, что это вряд ли связано с работами, проводимыми на судне. И здесь я могу только опираться на свой собственный опыт, поскольку в середине 60-х годов прошлого века в районе восточного побережья Камчатки проводились аналогичные работы. Также взрывались заряды с судна - с определенными целями, для сейсмического просвечивания. И они не вызывали никаких существенных сейсмических событий.

И потом, магнитуда свидетельствует о том, что это, в общем-то, достаточно рядовое событие для территории северо-запада Турции. Там проходит Северо-Анатолийский разлом, и магнитуда 4 — это, можно сказать, фоновое событие. Но все зависит от того, как далеко от населенных пунктов находились эпицентры этих событий. В общем, отвечая на ваш основной вопрос, связаны ли возникшие сейсмические события с работами по сейсмическому просвечиванию в акватории Черного моря, я скажу, что скорее всего нет.

Есть в истории случаи с доказанными искусственно спровоцированными землетрясениями или цунами?

Есть целое направление в сейсмологии: "Исследование техногенной сейсмичности". "Техногенная" — значит, спровоцированная производственной деятельностью человека. Так вот, в середине 60-х годов в Индии было закончено строительство плотины Койна. И до строительства это был абсолютно асейсмичный район; то есть там сейсмической активности не было. А после того как водохранилище было заполнено, там произошло землетрясение магнитудой больше 6,5. И теперь это землетрясение получило название "Землетрясение Койна". Оно является классическим примером сейсмического события, спровоцированного деятельностью человека.

В наши дни насколько легко устроить такое землетрясение?

Для того чтобы устроить, надо знать, где это устраивать. Вы намекаете на геофизическое оружие? Я к этому скептически отношусь. Для того чтобы использовать какие-то воздействия, чтобы произошло сильное землетрясение… Понимаете, мы же должны знать, где тектоническая энергия накопилась до такого уровня, что достаточно последней капли, которая спровоцирует землетрясение. А ведь никто в мире не может прогнозировать это. Мы знаем о том, где вообще происходят на земле землетрясения, мы знаем, в каком интервале глубин сейсмические события происходят. Но мы, к сожалению, не можем прогнозировать, какой силы будет следующее событие и в какое время.

Но есть же люди, которые это изучают?

Но мэр-то этого не изучает. Может быть, ему советники об этом сказали. Чтобы утверждать, мне сначала надо изучить факты. Пока фактов не было. Факт был один, что да, в акватории Черного моря, у побережья северо-западной Турции, работало некое судно, которое взрывало заряды, и все. Какие заряды, насколько близко оно было к побережью? К сожалению, этой информации пока нет.

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