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Источник Правда.Ру

Оппозиция думает, как "заработать" на митинге против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Политика

Опубликована переписка якобы координатора "Открытой России" по Санкт-Петербургу Андрея Пивоварова с оппозиционером, бывшим членом партии "Парнас" Ильей Яшиным. Разговор между ними произошел якобы в одной из социальных сетей.

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фото: портал Infotrade

Скриншот с сайта "ВКонтакте" опубликовал портал Infotrader. В частности, собеседники обсуждают передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ.

"Я тут прикинул. Смольный РПЦ передали, поскорей бы Исаакий тоже, — пишет "Пивоваров".

Ты че, нафига? — отвечает "Яшин".

Это же отличная тема, чтобы собрать народ и на улицу вывести. И не политика вовсе. Главное нам быть на передовой. Да и есть люди, которые помогут нам заработать на этом событии. Главное яблочников подключить, — пишет "Пивоваров".

Из обнародованной информации следует, что 28 января Пивоваров вместе с активистами партии "Яблоко" готовит митинг против передачи Исаакиевского собора в распоряжение Российской православной церкви.

Кроме того, в переписке обсуждают руководителя молодёжного отделения "Парнаса" Михаила Конева. "Яшин" называет его "бессмысленным" человеком".

Фигурирует в разговоре и националист Александр Поткин (Белов) (приговорен в прошлом году к 7,5 годам лишения свободы за хищение активов казахстанского БТА-банка - прим.), который, по словам "Яшина", на самом деле придерживается либеральных взглядов.

К слову, подлинность выложенной в сеть переписки ни Яшин, ни Пивоваров не подтвердили.

Как ранее сообщала Правда.Ру, Санкт-Петербургская епархия РПЦ сообщила о подаче заявки на переведение здания музея-памятника Исаакиевского собора в ведение церкви на безвозмездной основе.

Несмотря на то, что юридически Исаакиевский собор находится в руках государства и имеет статус памятника-музея, с 1990 года в нем проводятся богослужения.

Эксперты сходятся во мнении, что храм необходимо передать РПЦ.

— Возвращение Исаакиевского собора в лоно РПЦ — это, в первую очередь, выполнение требований федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", принятого ещё в 2010 году. Да и элементарная логика подсказывает верность такого решения — православный храм должен принадлежать церкви, управляться ею. Какие тут могут быть варианты и противоречия? Больше того — процесс передачи необходимо максимально ускорить, по возможности сократив неизбежные бюрократические и технические проволочки, — рассказал Правде.Ру председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков.

В свою очередь, народный артист России Николай Бурляев отметил, что "так как храм — это главный дом церкви, он и должен служить ей и православным людям". Поэтому "передача храма — это абсолютно закономерное действие государства в процессе восстановления справедливости".

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