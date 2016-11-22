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Источник Правда.Ру

Путин: С отменой контрсанкций будем тянуть как можно дольше

Политика

Президент России Владимир Путин на "Форуме действий" ОНФ заявил, что власти будут как можно дольше тянуть с отменой контрсанкций.

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Фото: onf.ru

"На ушко могу шепнуть: будем тянуть как можно дольше", — сказал глава государства во время общения с участниками мероприятия.

Президент при этом призвал говорить не о "санкциях", а об "ответных мерах". И подчеркнул, что на внутреннем рынке сельхозпродукции должна быть конкуренция.

"Потребитель заинтересован в том, чтобы получать товар хорошего качества по наименьшей цене. Нужно создавать конкурентные условия", — подчеркнул Путин.

Президент также пообещал рассмотреть возможность изменения законодательных норм, дабы фермеры могли получать земли сельхозназначения на конкурсной основе, а не на аукционной, как сейчас.

С такой просьбой в ходе форума к президенту обратился фермер из Московской области. По словам которого, на аукционах, на торгах выступают аффилированные лица, чтобы конкурс состоялся, а потом перепродают или требуют с фермеров сумму, чтобы те ушли с аукциона и фермер выиграл".

"Можете дальше не продолжать, я понимаю, о чем вы говорите и полностью с вами согласен и готов поддержать реализацию земель сельхозназначения не на аукционной, а на конкурсной основе, имея в виду все обстоятельства, связанные с теми, кто претендует на получение этого участка", — сказал Путин.

"Надо только подумать, чтобы не создать здесь какой-то схемы жульнического характера, но вы правы абсолютно, понимаю, о чем вы говорите, и это было одним из основных недостатков 44-ого федерального закона (регулирующего оборот земель сельхозназначения — прим.), и в данной сфере это надо точно совершенно поправить", — добавил глава государства.

Президент также обратил внимание, что во многом благодаря эффективной работе сельского хозяйства инфляция по итогам 2016 года составит 5,7-5,8 процентов.

Путин отметил, что сельское хозяйство в РФ "энергично и хорошо" развивается.

"Действительно, наши ответные меры в ответ на так называемые санкции (мы это связали с развитием сельского хозяйства), по сути, освободили внутренний рынок для сельхозпроизводителя. Они, к сожалению, привели в краткосрочном варианте, но это было неизбежно, к некоторому росту цен на продовольственные товары", — сказал глава государства.

"Сегодня у нас инфляция на данный момент — год к году — 4,7 процента. Это, честно говоря, такое редкое достижение. Но в целом по году инфляция будет больше — она будет где-то в районе 5,7-5,8 процентов", — сказал Путин, напомнив, что в 2015 году инфляция составила 12 процентов.

Cамый низкий за новейшую историю показатель по инфляции был достигнут в 2011 году — тогда он составил 6,1 процента, сказал президент.

"В этом году, скорее всего, будет меньше шести процентов, — и это хорошо. В том числе благодаря эффективной работе сельского хозяйства. Почему? Потому что индекс роста цен на продовольственную группу товаров резко снизился, сократился", — сказал Путин.

Ранее "Правда.Ру", сообщала, что 22 ноября в Москве проходит "Форум действий" ОНФ. В мероприятии принимают участие более тысячи человек: активисты ОНФ, эксперты, руководители рабочих групп Народного фронта, руководители федеральных органов власти.

На форуме подводят итоги работы за три года. В 2016 году ОНФ провел три форума в регионах. Первый "Форум действий. Регионы" состоялся в январе в Ставрополе, второй форум прошел в Йошкар-Оле в апреле, третий межрегиональный форум прошел в октябре в Ялте.

Темы ОНФ Форум действий
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