Путин заявил о победе "Единой России"

Президент России Владимир Путин и председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев по окончании голосования прибыли в московский избирательный штаб единороссов.

Президент отметил, что уже можно уверенно говорить о победе "Единой России" на выборах в Госдуму. Глава государства заявил, что результат, достигнутый партией на выборах, хороший, "несмотря на все трудности в стране".

Явка на выборах показала, что люди проявили гражданскую позицию, отметил Владимир Путин.

Также по мнению президента, "Единая Россия" работает настолько эффективно, насколько возможно, вопреки мнению скептиков.

А Дмитрий Медведев заявил о победе единороссов на выборах. По его словам, партия будет иметь в новой Думе абсолютное большинство.

В штабе находятся кандидаты партии, которые участвовали в выборах в Москве и Подмосковье, доверенные лица, волонтеры и активисты партии.

По предварительным данным Центризбиркома РФ, "Единая Россия" получила около 45 процентов голосов избирателей.

Кроме того, по предварительным подсчетам, представители "Единой России" лидируют в 66 из 76 одномандатных округов.

Вся информация о голосовании в сюжете День выборов: Хроника событий