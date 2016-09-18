Путин заявил о победе "Единой России"

Президент России Владимир Путин и председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев по окончании голосования прибыли в московский избирательный штаб единороссов.
Президент отметил, что уже можно уверенно говорить о победе "Единой России" на выборах в Госдуму. Глава государства заявил, что результат, достигнутый партией на выборах, хороший, "несмотря на все трудности в стране".
Явка на выборах показала, что люди проявили гражданскую позицию, отметил Владимир Путин.
Также по мнению президента, "Единая Россия" работает настолько эффективно, насколько возможно, вопреки мнению скептиков.
А Дмитрий Медведев заявил о победе единороссов на выборах. По его словам, партия будет иметь в новой Думе абсолютное большинство.
В штабе находятся кандидаты партии, которые участвовали в выборах в Москве и Подмосковье, доверенные лица, волонтеры и активисты партии.
По предварительным данным Центризбиркома РФ, "Единая Россия" получила около 45 процентов голосов избирателей.
Кроме того, по предварительным подсчетам, представители "Единой России" лидируют в 66 из 76 одномандатных округов.
Вся информация о голосовании в сюжете День выборов: Хроника событий
США готовят новый очаг напряженности в поясе хаоса вокруг России. Им станет эстонская русскоязычная Нарва.Такое впечатление складывается после прочтения статьи в газете Eesti Ekspress, которая цитирует "тайный доклад" правительственной комиссии по безопасности Эстонии. Провокация страшна тем, что может запустить механизм мировой войны.
У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?
США готовят новый очаг напряженности в поясе хаоса вокруг России. Им станет эстонская русскоязычная Нарва.Такое впечатление складывается после прочтения статьи в газете Eesti Ekspress, которая цитирует "тайный доклад" правительственной комиссии по безопасности Эстонии. Провокация страшна тем, что может запустить механизм мировой войны.