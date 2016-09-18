Избирательные участки закрылись в Москве и Санкт-Петербурге. Голосование продолжается только в Калининградской области - из-за разницы во времени.
В Москве явка за два часа до закрытия участков составила около 29 процентов. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме, подчеркнув, что выборы прошли без серьезных нарушений.
На думских выборах в Санкт-Петербурге по состоянию на 18:00 проголосовали 25,6 процентов избирателей, сообщила секретарь городской избирательной комиссии Марина Жданова. Это более 979 тысяч человек.Явка на выборы в городское заксобрание почти сравнялась с думской. В выборах приняли участие порядка 970 тысяч человек, что составляет 25,45 процентов от числа избирателей.
Активность избирателей на выборах в Госдуму разнится по регионам. Если в Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Кемерово явка избирателей составила свыше 70 процентов, то в Москве и Санкт- Петербурге этот показатель около 30 процентов.
Всего, по данным Центральной избирательной комиссии, на 18:00 по московскому времени на выборах в Госдуму проголосовали 39,37 процентов россиян.
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев отметил, что в последние часы голосования сделать выбор смогут "те, кто возвратился с дач", те, "кто считает, что вечером голосовать удобнее".
"Уверен, что все будет с явкой хорошо", - сказал зампред Центризбиркома.
Вся информация о голосовании в сюжете День выборов: Хроника событий
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У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?
США готовят новый очаг напряженности в поясе хаоса вокруг России. Им станет эстонская русскоязычная Нарва.Такое впечатление складывается после прочтения статьи в газете Eesti Ekspress, которая цитирует "тайный доклад" правительственной комиссии по безопасности Эстонии. Провокация страшна тем, что может запустить механизм мировой войны.