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Источник Правда.Ру

В ЦИК не увидели причин для негативных оценок по явке избирателей

Политика

Избирательные участки закрылись в Москве и Санкт-Петербурге. Голосование продолжается только в Калининградской области - из-за разницы во времени.

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В Москве явка за два часа до закрытия участков составила около 29 процентов. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме, подчеркнув, что выборы прошли без серьезных нарушений.

На думских выборах в Санкт-Петербурге по состоянию на 18:00 проголосовали 25,6 процентов избирателей, сообщила секретарь городской избирательной комиссии Марина Жданова. Это более 979 тысяч человек.Явка на выборы в городское заксобрание почти сравнялась с думской. В выборах приняли участие порядка 970 тысяч человек, что составляет 25,45 процентов от числа избирателей.

Активность избирателей на выборах в Госдуму разнится по регионам. Если в Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Кемерово явка избирателей составила свыше 70 процентов, то в Москве и Санкт- Петербурге этот показатель около 30 процентов.

Всего, по данным Центральной избирательной комиссии, на 18:00 по московскому времени на выборах в Госдуму проголосовали 39,37 процентов россиян.

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев отметил, что в последние часы голосования сделать выбор смогут "те, кто возвратился с дач", те, "кто считает, что вечером голосовать удобнее".

"Уверен, что все будет с явкой хорошо", - сказал зампред Центризбиркома.

Вся информация о голосовании в сюжете День выборов: Хроника событий

Темы Центризбирком выборы в Госдуму
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