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Источник Правда.Ру

"Стена от Трампа": виртуальный протест против президента США

Политика

"Стена от Трампа" — это бесплатное расширение для браузера, позволяющее скрывать от пользователей все упоминания американского президента в СМИ и социальных сетях. Студентка из Майами Эмили Кауфман потратила всего 50 долларов и приобрела нужное программное обеспечение для создания специального приложения.

Стена от Трампа – новшество в соцсетях
источник АР

"Устали, что члены вашей семьи спорят по поводу Трампа? Ужасаетесь всякий раз, когда читаете новостную ленту в соцсетях? Устали от мемов?… Давайте превратим Трампа в интернет-изгоя и посмотрим, как ему это понравится. Сделайте перерыв всего на один день, чтобы в цифровой форме выразить свой протест против Трампа", — сказано в описании расширения.

Ранее появилась информация о том, что кортеж Трампа атаковали неизвестные. По данным CNN, инцидент произошел 17 февраля — в то время как президент США прибыл во Флориду, где он проводит выходные. В Twitter телеканала ABC News сообщается, в кортеж бросили камень. Известно, что он попал в соседний с президентским автомобиль. В настоящее время идет расследование инцидента.

Напомним, что политика Трампа вызывает резкое недовольство у части американского общества. Акции протеста проходят в различных городах довольно часто. Главу государства обвиняют — в частности, в расизме и сексизме. "Правда.Ру" сообщала, что шумиху также наделал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

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