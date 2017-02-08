Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Украина: рокировка для Трампа?
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Песков: Президент всегда поддерживал бессрочную приватизацию

Политика

Владимир Путин неоднократно сообщал кабинету министров, что является сторонником введения бесплатной бессрочной приватизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

359291.jpeg
Фото: kremlin.ru

"На самом деле, президент был с самого начала сторонником именно такого решения кабинета министров. И он до руководства кабинета доводил эту свою точку зрения, и, фактически, он именно такой точки зрения и придерживался, о чем он и говорил кабинету на соответствующих совещаниях, которые имели место", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о решении по введению бесплатной бессрочной приватизации для всех граждан в РФ.

Напомним, сегодня, 8 февраля, депутаты Госдумы приняли во втором, основном чтении законопроект, согласно которому бесплатная приватизации жилья в РФ становится бессрочной для всех граждан. По ранее принятым законам, бесплатная приватизация жилья должна была завершиться в России 1 марта 2017 года.

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин рассказал во вторник РИА Новости, что комитет рекомендовал Думе принять во втором чтении внесенные им поправки, согласно которым бесплатная приватизация жилья становится бессрочной для всех граждан.

Бесплатная приватизация жилья была начата в России в 1992 году: оформлять в собственность разрешили квартиры, комнаты в общежитиях и другие жилые помещения, находившиеся в муниципальном, федеральном, ведомственном жилищном фонде. Программа должна была завершиться с принятием нового Жилищного кодекса РФ 1 января 2007 года. Однако сроки сдвигались несколько раз: до 1 марта 2010 года, до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий продление до 2020 года срока бесплатной приватизации жилья для отдельных категорий граждан - детей-сирот, жителей Крыма и лиц, подлежащих переселению из аварийных домов - в том случае, если они признаны таковыми до 1 января 2012 года.

Вчера, как сообщала Правда.Ру, правительство решило отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. Дмитрий Медведев предложил закрепить отказ от ограничения законодательно.

"Присутствовавшие на совещании члены фракции "Единой России" и профильные министры эту идею премьер-министра поддержали", - сообщила пресс-секретарь главы кабмина РФ Наталья Тимакова. 

Читайте также:

Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Блинчики с творогом
Рецепты
Блинчики с творогом
Маски для густых волос
Красота
Маски для густых волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Мировая кооперация
ВТО: не пора ли России бежать без оглядки
Воспитание
Советы родителям: как уберечь детей от растления
Партии
Ересь "Телеграма": кто атакует патриарха и РПЦ
Читательский топ
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Шойгу рассказал, что Россия сделает с флотом НАТО у Крыма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине

Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.

Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Наука и техника
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Мир
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".

Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Мир
Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Партии
"Свободная Россия" советует Украине войну на уничтожение
Мир
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине

Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.

Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Мир
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Мир
FP: Украинский конфликт разжигает сам Киев
Саид Гафуров ВТО: не пора ли России бежать без оглядки Саид Гафуров Игорь Буккер Советы родителям: как уберечь детей от растления Игорь Буккер Дмитрий Нерсесов Русский Дальний Восток станет Диким Западом Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Петр Л Гиви, Моторола, Мозговой... Кто пишет "черный список Донбасса"?
SanRuso Путин считает неизбежным прекрасное будущее России
facebook_100008953007890 Приговор Навальному: Опять пять лет условно
facebook_1907944926102287 Европейцы начали калечить и жечь беженцев
Виктор Гольдмахер Юрист: "Реальный срок для Навального? Пора бы"
vkontakte_171359274 Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Виктор Гольдмахер Почему Райкин объявил россиян некрофилами
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Приговор Навальному: Опять пять лет условно
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?