Песков: Президент всегда поддерживал бессрочную приватизацию

Владимир Путин неоднократно сообщал кабинету министров, что является сторонником введения бесплатной бессрочной приватизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: kremlin.ru

"На самом деле, президент был с самого начала сторонником именно такого решения кабинета министров. И он до руководства кабинета доводил эту свою точку зрения, и, фактически, он именно такой точки зрения и придерживался, о чем он и говорил кабинету на соответствующих совещаниях, которые имели место", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о решении по введению бесплатной бессрочной приватизации для всех граждан в РФ.

Напомним, сегодня, 8 февраля, депутаты Госдумы приняли во втором, основном чтении законопроект, согласно которому бесплатная приватизации жилья в РФ становится бессрочной для всех граждан. По ранее принятым законам, бесплатная приватизация жилья должна была завершиться в России 1 марта 2017 года.

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин рассказал во вторник РИА Новости, что комитет рекомендовал Думе принять во втором чтении внесенные им поправки, согласно которым бесплатная приватизация жилья становится бессрочной для всех граждан.

Бесплатная приватизация жилья была начата в России в 1992 году: оформлять в собственность разрешили квартиры, комнаты в общежитиях и другие жилые помещения, находившиеся в муниципальном, федеральном, ведомственном жилищном фонде. Программа должна была завершиться с принятием нового Жилищного кодекса РФ 1 января 2007 года. Однако сроки сдвигались несколько раз: до 1 марта 2010 года, до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий продление до 2020 года срока бесплатной приватизации жилья для отдельных категорий граждан - детей-сирот, жителей Крыма и лиц, подлежащих переселению из аварийных домов - в том случае, если они признаны таковыми до 1 января 2012 года.

Вчера, как сообщала Правда.Ру, правительство решило отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. Дмитрий Медведев предложил закрепить отказ от ограничения законодательно.

"Присутствовавшие на совещании члены фракции "Единой России" и профильные министры эту идею премьер-министра поддержали", - сообщила пресс-секретарь главы кабмина РФ Наталья Тимакова.