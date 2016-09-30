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Источник Правда.Ру

Возмущенные учителя создают в России "лингвистическую полицию"

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Ассоциация учителей русского языка выступила за создание так называемой "лингвистической полиции", которая будет штрафовать за неоправданное использование иноязычных выражений.

Возмущенные учителя создают в России лингвистическую полицию
Фото: АР

"Магазин "Mamas&Papas" — понятно, что это "Мамы и папы". Прекрасные слова. Если нужно, то можно использовать уменьшительно-ласкательные — мамочки и папочки, тоже хороший вариант", — сказал Вести. Ru член Общественной палаты РФ Роман Дощинский.

По словам экспертов, почти каждая вывеска магазинов — пример необоснованного употребления иностранных слов. "New Collection" — на английском. Рассказать покупателям о том, что в магазине обновился модельный ряд, можно было бы и на родном языке. В название еще одного — "Комfорт" — шпионски прокралась латинская "F" — зачем? Самое популярное — надпись "Sale". Про слова "скидки" или "распродажа" предприниматели совсем забыли.

"Многие недооценивают роль языкового сознания, как оно может влиять на человека, особенно на формирующегося человека. Потому что речь идет, в первую очередь, конечно о детях, о подростках, о тех, кто еще не владеет русской речью в полной мере", — подчеркивает Роман Дощинский.

"Принято считать, что если в языке 2-3% заимствований, язык умирает. Ученые подсчитали, что в русском языке порядка 10% заимствований. Жив ли он? Лингвистическая полиция — это определенный институт, который будет заниматься вопросами языка", — поясняет Людмила Лазарева СМИ.

Конечно, людей в военной форме на улицах российских городов не появится. Оздоравливать русскую речь будут языковые специалисты — филологи и лингвисты.

"Мы живем в городе-герое Волгограде. Названия кафе, ресторанов, гостиниц должны нести посыл героического, уважения к истории. Конечно, эта организация не будет карающей, запрещающей. Но рекомендовать мы можем", — объясняет лингвист, учитель русского языка и литературы Лариса Тропкина.

Отметим, закона об охране литературных норм русского языка пока нет. Внести поправки предлагается в существующий закон о государственном языке.

Специалисты хотят обязать предпринимателей дублировать иностранные вывески на русском или хотя бы использовать транслитерацию, передавая знаки одной письменности знаками другой. Лингвисты также требуют ввести за нарушение этих правил административную ответственность.

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