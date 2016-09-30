Японская корпорация Nintendo 30 сентября объявила о том, что вновь запустит в продажу свою легендарную восьмибитную приставку Famicom.
Как сообщает ТАСС, продажи обновленной уменьшенной версии консоли начнутся 10 ноября. Стоимость ее будет составлять 6 458 иен (около $65), блок питания будет продаваться отдельно — его цена составит 1080 иен ($10).
Отметим, на территории постсоветской России и стран СНГ официально японская приставка никогда не издавалась, популярностью пользовался ее неофициальный клон под названием Dendy(Она же Денди).
Приставка появилась в Японии в 1983 и подарила людям по всему миру такие хиты, как Super Mario Bros, Final Fantasy и Legend of Zelda. По данным японской компании, по всему миру было продано 60 миллионов приставок Famicom.
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