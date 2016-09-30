Оригинальную приставку "Денди" вновь запустят в продажу

Японская корпорация Nintendo 30 сентября объявила о том, что вновь запустит в продажу свою легендарную восьмибитную приставку Famicom.

Как сообщает ТАСС, продажи обновленной уменьшенной версии консоли начнутся 10 ноября. Стоимость ее будет составлять 6 458 иен (около $65), блок питания будет продаваться отдельно — его цена составит 1080 иен ($10).

Отметим, на территории постсоветской России и стран СНГ официально японская приставка никогда не издавалась, популярностью пользовался ее неофициальный клон под названием Dendy(Она же Денди).

Приставка появилась в Японии в 1983 и подарила людям по всему миру такие хиты, как Super Mario Bros, Final Fantasy и Legend of Zelda. По данным японской компании, по всему миру было продано 60 миллионов приставок Famicom.

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