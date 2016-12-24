Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

От гибели на пожаре австрийскую семью спасла кошка

Занимательные Новости

Настоящей героиней стала для жителей города Брегенц (федеральная земля Форарльберг, Австрия) стала домашняя кошка, которая спасла во время пожара целую семью.

357272.jpeg

Во время пожара, возникшего ночью в квартире, кошка смогла разбудить хозяев, не дав им погибнуть в огне.  

Как сообщила сегодня телерадиокомпания ORF, огонь возник от горящей свечи в бамбуковой чашке, которую жители забыли затушить перед сном. Как только свеча догорела, загорелась сама чашка, а затем огонь перекинулся на диван. В результате в квартире возник крупный пожар, моментально охвативший все комнаты.

В районе двух часов ночи кошка, завидев, как быстро распространяется огонь и дым по квартире, принялась громко мяукать возле кровати спящей хозяйки. От кошачьих призывов женщина проснулась и смогла оперативно вынести из огненного плена своих троих детей.

Четверо человек, а также домашний питомец не пострадали и отделались лишь испугом. Прибывшие на место пожарные смогли потушить огонь, но квартира теперь не пригодна для жилья. Спасенная семья и кошка-героиня временно разместились у родственников.

Надо сказать, что такие случаи, когда домашние животные спасают своих хозяев в экстремальной ситуации, не так уж и редки. Например,  несколько лет назад в Приморском крае кошка Кнопка тоже спасла своих хозяев от страшной смерти в огне пожара.

Супруги Елизаровы легли спать и практически засыпали, как вдруг их любимица, всегда спокойная и послушная, выбежала на кухню, вспрыгнула на подоконник и начала стучать лапой по оконному стеклу.

Женщина поднялась, чтобы прогнать беспокойную кошку, однако, войдя на кухню, почувствовала запах гари. Когда она подошла к окну, чтобы взять Кнопку на руки, она увидела, что стена дома охвачена пламенем. Как впоследствии выяснилось, она загорелась от печки соседей, живших на второй половине - самих соседей в это время не было дома.

Самое любопытное, что Кнопка не была единственным животным в доме. В семье была еще одна кошка, которая даже не обратила внимания на происшествие. Смолчала и собака, жившая во дворе.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы кошка пожар Австрия
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Дыхательная гимнастика от головной боли
Здоровье
Дыхательная гимнастика от головной боли
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Трамп у власти. Что будет с Киевом
Прогнозы и статистика
Экономист: Спекулянты поняли, что хаоса в России не будет
Драматический
Армен Джигарханян: Воздействие театра! Остальное - чепуха…
Читательский топ
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина

В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин "северный король".

Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Происшествия
Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина

В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин "северный король".

Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Украина
Украинский суд постановил провести обыск у российского президента
Воспитание
Враги народа
Украина
Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом

Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.

Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Общество
Социологи: Россияне мечтают собрать СССР-2
Украина
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Андрей Соколов Штык и перо Андрей Соколов Фархат Измайлов Двойник в постели и на кухне Фархат Измайлов Юрий Носовский Подводные камни национализации ПриватБанка Юрий Носовский
Комментарии
vkontakte_37083006 СМИ: Россияне ищут, как попасть в Сирию добровольцем
vkontakte_205943643 Из-за суровых морозов солдаты в Сибири перешли на лук и сало
Андрей Андреев(Google) Экономист: Спекулянты поняли, что хаоса в России не будет
Андрей Андреев(Google) Экономист: Спекулянты поняли, что хаоса в России не будет
игорь копылевич ﻿По "делу "Боярышника" сядут даже "шишки"
Ivanov Alexandr Официальное название Керченскому мосту выберут голосованием
Iren Adler США распространили действие "Акта Магнитского" на все страны
Сергей Алексашкин Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
vkontakte_257816039 Американцы поражены: Полиция США расстреляла 500 человек за полгода
Alexey Orlov Враги народа
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?