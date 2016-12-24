От гибели на пожаре австрийскую семью спасла кошка

Настоящей героиней стала для жителей города Брегенц (федеральная земля Форарльберг, Австрия) стала домашняя кошка, которая спасла во время пожара целую семью.

Во время пожара, возникшего ночью в квартире, кошка смогла разбудить хозяев, не дав им погибнуть в огне.

Как сообщила сегодня телерадиокомпания ORF, огонь возник от горящей свечи в бамбуковой чашке, которую жители забыли затушить перед сном. Как только свеча догорела, загорелась сама чашка, а затем огонь перекинулся на диван. В результате в квартире возник крупный пожар, моментально охвативший все комнаты.

В районе двух часов ночи кошка, завидев, как быстро распространяется огонь и дым по квартире, принялась громко мяукать возле кровати спящей хозяйки. От кошачьих призывов женщина проснулась и смогла оперативно вынести из огненного плена своих троих детей.

Четверо человек, а также домашний питомец не пострадали и отделались лишь испугом. Прибывшие на место пожарные смогли потушить огонь, но квартира теперь не пригодна для жилья. Спасенная семья и кошка-героиня временно разместились у родственников.

Надо сказать, что такие случаи, когда домашние животные спасают своих хозяев в экстремальной ситуации, не так уж и редки. Например, несколько лет назад в Приморском крае кошка Кнопка тоже спасла своих хозяев от страшной смерти в огне пожара.

Супруги Елизаровы легли спать и практически засыпали, как вдруг их любимица, всегда спокойная и послушная, выбежала на кухню, вспрыгнула на подоконник и начала стучать лапой по оконному стеклу.

Женщина поднялась, чтобы прогнать беспокойную кошку, однако, войдя на кухню, почувствовала запах гари. Когда она подошла к окну, чтобы взять Кнопку на руки, она увидела, что стена дома охвачена пламенем. Как впоследствии выяснилось, она загорелась от печки соседей, живших на второй половине - самих соседей в это время не было дома.

Самое любопытное, что Кнопка не была единственным животным в доме. В семье была еще одна кошка, которая даже не обратила внимания на происшествие. Смолчала и собака, жившая во дворе.