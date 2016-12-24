Настоящей героиней стала для жителей города Брегенц (федеральная земля Форарльберг, Австрия) стала домашняя кошка, которая спасла во время пожара целую семью.
Во время пожара, возникшего ночью в квартире, кошка смогла разбудить хозяев, не дав им погибнуть в огне.
Как сообщила сегодня телерадиокомпания ORF, огонь возник от горящей свечи в бамбуковой чашке, которую жители забыли затушить перед сном. Как только свеча догорела, загорелась сама чашка, а затем огонь перекинулся на диван. В результате в квартире возник крупный пожар, моментально охвативший все комнаты.
В районе двух часов ночи кошка, завидев, как быстро распространяется огонь и дым по квартире, принялась громко мяукать возле кровати спящей хозяйки. От кошачьих призывов женщина проснулась и смогла оперативно вынести из огненного плена своих троих детей.
Четверо человек, а также домашний питомец не пострадали и отделались лишь испугом. Прибывшие на место пожарные смогли потушить огонь, но квартира теперь не пригодна для жилья. Спасенная семья и кошка-героиня временно разместились у родственников.
Надо сказать, что такие случаи, когда домашние животные спасают своих хозяев в экстремальной ситуации, не так уж и редки. Например, несколько лет назад в Приморском крае кошка Кнопка тоже спасла своих хозяев от страшной смерти в огне пожара.
Супруги Елизаровы легли спать и практически засыпали, как вдруг их любимица, всегда спокойная и послушная, выбежала на кухню, вспрыгнула на подоконник и начала стучать лапой по оконному стеклу.
Женщина поднялась, чтобы прогнать беспокойную кошку, однако, войдя на кухню, почувствовала запах гари. Когда она подошла к окну, чтобы взять Кнопку на руки, она увидела, что стена дома охвачена пламенем. Как впоследствии выяснилось, она загорелась от печки соседей, живших на второй половине - самих соседей в это время не было дома.
Самое любопытное, что Кнопка не была единственным животным в доме. В семье была еще одна кошка, которая даже не обратила внимания на происшествие. Смолчала и собака, жившая во дворе.
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