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Источник Правда.Ру

Зимние ботинки признали опасными для здоровья

Здоровье

Ученые протестировали 98 марок обуви и пришли к выводу, что ни одна зимняя модель не спасет человека в холодное время года. По сути, почти все зимние ботинки опасны для человека. Об этом пишет РИА Новости.

Зима
Фото: Fotodom.ru/DP

Самым удивительным результатом опытов стало то, что почти все марки обуви — свыше 90 разных ее версий - начинают скользить по льду даже при крайне малых (около 7 градусов) углах наклона.

Как рассказали в Институте реабилитации в Торонто (Канада), идея провести подобное исследование зародилась после того, как медики обратили внимание на то, что очень большая доля пациентов клиники попадает в нее зимой с переломами и травмами, вызванными падениями на льду или снегу.

Изначально авторы исследования планировали разделить обувь на три класса, дав им от одной до трех снежинок в зависимости от максимального угла, на которой она позволяет взобраться. Трем снежинкам соответствовал угол в 15 градусов, двум — в 11 градусов, и одна — в 7 градусов. Однако к их разочарованию, фактически все марки зимней обуви не смогли набрать даже одной снежинки — все они начинали скользить даже при пяти градусах наклона и даже меньших значениях. Все это означает, что они просто не пригодны для безопасного передвижения на "своих двоих" зимой.

Если говорить о зимнем сезоне, по недавнему заявлению ученых, противогололедные реагенты опасны для здоровья людей. Речь шла о том, что они могут попасть под запрет. По информации правозащитников, каждую зиму граждане активно жалуются на реагенты, которыми посыпают тротуары. В высоких концентрациях эти реагенты способны негативно воздействовать на нервную и иммунные системы. Правда, за реагенты вступились коммунальщики. Они отметили, что что без химических реагентов очистить тротуары от льда невозможно, и отказ от их использования приведет к росту числа травм.

В последнее время в прессе все чаще появляется информация о том, что те или иные продукты или вещи признали опасным. Например, недавно ученые взялись за салаты из пластиковых контейнеров. Они выяснили, что, если на листьях салата есть хоть малейшие повреждения, то при помещении его в пластиковую тару бактерий появляется в два раза больше. Речь идет о бактериях из рода сальмонеллы.

Также вредными признали дезодоранты. Дело в том, что многие химические вещества могут проникать через кожу, и даже в ничтожных количествах оказывать неблагоприятное воздействие на организм.

А несколько лет назад смертельно опасными назвали утренние бутерброды. Ученые пришли к выводу, что один-единственный высококалорийный сэндвич с ветчиной, яйцом и сыром, который был съеден во время завтрака, в значительной мере осложняет работу кровеносных сосудов вплоть до наступления обеда, а также может стать причиной развития атеросклероза.

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