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Православные верующие празднуют Крещение Господне

Религия

19 января Православная церковь отмечает один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление. Торжественное богослужение и чин великого освящения воды в этот день в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе Москвы совершит первый викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Истринский Арсений.

Православные верующие празднуют Крещение Господне
Фото: АР

В праздник верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог Сын, Бог Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.

Для христианина таинство Крещения — это дверь в Царство света. "Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся", — поется на праздничной службе. Это означает: кто крещен во Христа, тот и облачен в одежды Христовой праведности и, уподобляясь Ему, становится участником Его святости.

Сила крещения заключается в том, что крещеный получает способность и силу любить Бога и своих ближних. Эта христианская любовь влечет христианина к праведной жизни и помогает ему преодолевать грехи.

Отметим, в IV и V веке водоосвящение происходило только в Иерусалимской Церкви, где было обыкновение выходить на реку Иордан к тому месту, где принял крещение Иисус Христос. Позже стали устраивать "Иордань" и в других местах, где были реки или озера.

Помимо освящения воды в храмах в эти дни (18 и 19 января) читается молитва, через которую освящается "все водное естество". Крещенская вода употребляется для укрепления духовных сил и здоровья, ею окропляют жилища. Верующие относятся к освященной воде как к святыне и пьют ее в течение всего года до следующего праздника. Но главным на Крещение все же остается обычай окунаться в ледяные иордани.

Добавим, сегодня же заканчиваются святки — череда дней, начинающаяся в вечер рождественского сочельника и завершающаяся утром дня Крещения Господня. Во время святочных празднеств среди людей православного вероисповедания считалось обязательным совершать делам милосердия — одаривать детей, кормить бедных, помогать старикам. За эти дни христианин был должен отстоять хотя бы одну церковную службу.

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