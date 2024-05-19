Трагедия в театре: Олег Зимин ушел из жизни за десять дней до юбилея

Пресс-служба московского театра "Поколение" объявила о скорбной новости — умер актер Олег Зимин в возрасте 64 лет.
Зимин присоединился к труппе театра в 2006 году и за время своей работы зарекомендовал себя как талантливый солист-вокалист в музыкальных постановках и ведущий различных концертных программ.
Одной из его запоминающихся ролей стал маг Пан-Салиан в мюзикле "Последнее испытание". Причина смерти актера не указывается, и до своего 65-летия он не дожил всего десять дней.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.