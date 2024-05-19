Трагедия в театре: Олег Зимин ушел из жизни за десять дней до юбилея

Скончался известный актер Олег Зимин из московского театра "Поколение"

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пресс-служба московского театра "Поколение" объявила о скорбной новости — умер актер Олег Зимин в возрасте 64 лет.

Фото: snappygoat.com by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Зимин присоединился к труппе театра в 2006 году и за время своей работы зарекомендовал себя как талантливый солист-вокалист в музыкальных постановках и ведущий различных концертных программ.

Одной из его запоминающихся ролей стал маг Пан-Салиан в мюзикле "Последнее испытание". Причина смерти актера не указывается, и до своего 65-летия он не дожил всего десять дней.