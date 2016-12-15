Россия будет выбирать между ЕС и США?

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в интервью изданию Wall Street Journal заявила о том, что ЕС и Россия могут занять общую позицию по ряду международных вопросов в противовес той политике, которую намерена проводить администрация избранного президента США Дональда Трампа.

Фото: АР

Могернини, говоря о судьбе ядерных договоренностей с Ираном при новом президенте Штатов, отметила, что любое отступление Вашингтона от этих соглашений приведет к недовольству Москвы. "Европейцы и россияне могут оказаться на одной стороне: иранская сделка, ближневосточное урегулирование и, возможно, роль ООН", — заявила глава дипломатии ЕС.

Ранее же Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не намерен изменять свою позицию по России, даже если это разойдется с новой политикой США. Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

— Действительно ли возможно такое объединение?

— Объединение Евросоюза и России против Трампа именно в этом контексте мне кажется маловероятным. Но возможно выстраивание общей позиции по тем или иным вопросам. Могерини приводит в качестве одного из таких проблематику Ирана. Думаю, что не по всем мировым вопросам позиции ЕС и США будут совпадать. И представить себе ситуацию, при которой позиция России и Евросоюза, например, по той же иранской проблематике, существенно будет отличаться от позиции США, можно.

Такие прецеденты уже были. Так, в 2003 году при нападении США на Ирак схожую и близкую позицию заняли не только Россия и Китай, но и ведущие европейские страны, в том числе Франция и Германия. Можно ли тогда было вести речь о том, что ЕС и Россия действуют в совместном союзе против США? Конечно, нет. Но на определенной фазе по определенному вопросу их позиции совпали.

Схожая ситуация возможна и сегодня. Помимо Ирана это может быть позиция в отношении Китая. Это совсем не означает того, что образуется стратегический союз России и Европы против США. Это совершенно нереально, поскольку Европа в настоящий момент, по сути, лишена субъектности в международных отношениях, ее в значительной степени можно рассматривать как младшего партнера США.

Еще один аспект, который ставит под сомнение вероятность стратегического союза России и Европы, состоит в том, что США в эпоху Трампа будут пересматривать жестко негативную политику в отношении России. И в этой ситуации, как ни странно, позиции России и США, Путина и Трампа ближе друг к другу, чем позиции России и Европы, США и Европы по целому ряду вопросов.

— То есть, возможно, наоборот, объединение с Трампом против Европы?

— То, что по целому ряду вопросов позиции России и США могут быть более близкими в предстоящее время, - это факт. Трамп вызывает существенную неприязнь у значительной части политических элит Европы - это тоже факт. Я все-таки надеюсь, что США в ближайшее время существенно скорректируют свою позицию по Сирии, которая приблизится к позиции России, и я не уверен в том, что ЕС сразу и идентичным же образом изменит свою точку зрения в отношении этого кризиса. Позиция Франсуа Олланда в отношении участия России в сирийском конфликте существенно более деструктивна, чем позиция Трампа. Конечно, если во Франции произойдет смена элит, очевидно, что позиция Франции тоже может быть скорректирована в сторону более близкой позиции с Россией.

Напомним, в ноябре Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Политики сошлись в оценке состояния отношений между Москвой и Вашингтоном, назвав его неудовлетворительным, и высказались в пользу активной работы по их нормализации.

В ходе своих публичных выступлений и интервью республиканец неоднократно говорил, что "было бы неплохо, если бы Москва и Вашингтон поладили". Трамп заявлял, что рассчитывает на "очень-очень хорошие отношения с Путиным, Россией". Новый президент также говорил о намерении "рассмотреть" вопрос о признании Крыма частью России. 45-й президент Соединенных Штатов отметил, что будет ставить интересы Америки выше всего, но при этом честно поступать со всеми в мире.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня