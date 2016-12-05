Историк объяснил, почему россияне мечтают вернуться в СССР

Согласно опросу, проведенного "Левада-центром" к декабрьской годовщине подписания Беловежских соглашений, более половины россиян (56%) сожалеют о распаде СССР. В 2015 году так ответили 54% граждан.

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал историк, публицист Андрей Фурсов.

— 56% сожалеют о распаде. В прошлом году ответивших таким образом было меньше. Это ностальгия или что-то другое?

— Ностальгия в меньшей степени, в большей степени, это сравнение нынешней ситуации с тем, что было в Советском Союзе. Та степень социальной поляризации и экономического неравенства, которые возникли сейчас, и которые привели к тому, что Российская Федерация является страной-лидером по социальному, экономическому неравенству, по разрыву между богатыми и бедными, многие люди помнят, что в СССР все было по-другому, общество было совершенно другим.

Когда некий мелкий или крупный начальник строил себе какую-нибудь хатку, которую ему не положено было иметь по его рангу, это вызывало резкое недовольство. Когда Ельцин боролся с привилегиями. Сейчас смешно, что это были за привилегии, они не идут ни в какое сравнение с тем, что имеют сейчас даже не чиновники высшего, а чиновники среднего уровня.

— Лишь 12% граждан выступили за восстановление СССР в прежнем виде. Возможно ли восстановление Союза в прежнем виде?

— Советский Союз нельзя восстановить, так же, как нельзя восстановить ту социальную систему, которая была в советское время. Ее можно было действительно реформировать, но вместо того чтобы ее реформировать, ее сломали для того, чтобы относительно большая группа людей превратилась в собственников, поэтому восстановить СССР нельзя, в истории такого не бывает.

— Четверть опрошенных "Левада-центром" поддержали бы "объединение нескольких республик, по желанию, в более тесные союзы". А как вы относитесь к идее создания СССР в обновленном виде?

— Эти рассуждения из серии если бы да кабы. Главное заключается в том, что в послесоветском обществе, на рубеже 60-70 годов возникла социальная группа, которая была заинтересована в разрушении той социальной системы, которая существовала в советском обществе. Они не хотели разрушать Советский Союз, но дело в том, что конструкция СССР была теснейшим образом связана с тем социальным строем, который существовал, и демонтаж этого строя автоматически вел к разрушению Советского Союза.

— РФ выгодно присоединение к себе бывших союзных республик?

— А что мы имеем в виду, российский народ или Российскую Федерацию? Нет, Российская Федерация — это географическое понятие, политико-административное. В истории имеют смысл социальные группы, классы и так далее. Я думаю, что прежде всего, чем должна озаботиться Российская Федерация — это судьбой русских, которые оказались за границами Российской Федерации. Вот это вот — первая задача, а остальное все — потом.

Кроме того, нужно спросить у народов бывших республик Советского Союза, хотят ли они такого объединения. Не надо никого объединять насильно. Вот, например, с точки зрения тактической и геополитической, присоединение Западной Украины накануне Великой отечественной войны было правильным шагом, а вот сохранение Западной Украины внутри Советского Союза после окончания войны было ошибкой.

Нельзя проглатывать то, что не можешь переварить. Я не уверен, что нам нужны республики, например, Центральной и Средней Азии, мусульманские республики. Это совершенно инокультурные зоны. Ведь объединяться можно только с тем, кто соответствует по культуре, по этническому составу. Иначе ничего хорошего не получится.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня