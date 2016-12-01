Россия не уйдет из Киргизии, несмотря на заявления Атамбаева

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что российская военная база будет выведена с территории страны после окончания срока действия договора.

Фото: mil.ru

"Кыргызстан в будущем должен опираться только на свои силы. Это касается и российской базы", — цитирует слова президента Киргизии РИА Новости.

Атамбаев отметил, что российская база "должна будет уйти" с территории Киргизии, когда закончится срок действия договора. С чем связаны такие заявления, Pravda.Ru рассказал руководитель службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества, член Экспертного совета Центра стратегической конъюнктуры, член Российско-Иранского совета по общественным связям Александр Собянин.

— В чем необходимость вывода?

— Во-первых, никакой необходимости вывода российской базы нет. Во-вторых, никаких предпосылок к выводу базы также нет. И третье, категорически нельзя выводить российскую базу из Киргизии. Наоборот, необходимо расширять российское присутствие на юг страны. Сейчас база на севере.

Атамбаев сказал, что база будет выведена через 15 лет после подписания договора, то есть он предполагает, что в ближайшие 7-8 лет российская база прекратит свое существование. Хотя в договоре указано: 25 лет с регулярным продлением. Попытка вывести российскую базу из Киргизии обрушивает всю систему евразийской безопасности. Потому что у нас самая боеготовная группировка находится в Таджикистане. В случае, если база в Киргизии будет выведена, эта группировка станет фактически далеким военным анклавом, без близкой связи с другими частями министерства обороны России. Конечно, этого никто не допустит.

Заявление, конечно, недружественное, но за этим не последует ничего конкретного, и надо пережить это спокойно. Атамбаев — человек очень романтичный, очень импульсивный и много раз в своей политической карьере уже на посту главы государства говорил противоречивые вещи.

Россия не будет реагировать, пока не будет письменного обращения со стороны президента Киргизии или правительства Киргизии с предложением о выводе базы. А такого письменного предложения, я думаю, не будет. Зная достаточно хорошо внутреннюю ситуацию в Киргизии и политику этой страны, я в этом убежден.

— Президент Киргизии также анонсировал смену власти через год. Кто может прийти к власти, поменяется ли политический курс?

— Сейчас нет большого смысла это обсуждать, потому что желающих много. Смена внешней политической ориентации невозможна, ее не будет. Сейчас зависимость и взаимосвязь Киргизии с европейскими объединениями: ОДКБ, ЕАЭС намного больше, чем даже пару лет назад. Ни китайского, ни американского вектора сейчас нет, а других векторов у Киргизии никогда и не было.

Поэтому смены внешнего курса не ожидается. Но неизбежно изменение внутриполитического, внутриэкономического курса самой Киргизии. Потому что проблемы растут, а скрупулезной постоянной работы по выстраиванию иной экономической реальности (чем, скажем, занята Россия, Беларусь, что делают в Казахстане), нет. В Киргизии пока мы видим только поиск чудесных, сказочных решений и денег, которые главное найти, а дальше все будет хорошо.

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