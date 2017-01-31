Девальвации рубля не будет

По официальным расчетам минфина, сбалансированность федерального бюджета в нынешних условиях без специальных мер возможна лишь при цене нефти в 76 долларов за баррель и выше. При меньшей цене на нефть рубль необходимо ослаблять. Эксперты ведомства подсчитали, что исходя из представленных расчетов, девальвация может составить около десяти процентов.

Фото: Fotodom. ru/DP

Какова вероятность очередной девальвации российской валюты, Pravda.Ru рассказал директор проекта ALЁNKA CAPITAL Элвис Марламов.

— Я думаю, что девальвация рубля в ближайшие месяцы маловероятна. Дефицит бюджета будет покрываться за счет заимствований. Занимать без риска Россия может еще очень долго, потому что у нас очень низкий уровень государственного долга относительно ВВП. Еще один резерв наполнения бюджета, при котором, в отличие от девальвации, население не пострадает, — это увеличение доходов от использования госимущества, объема дивидендов из госкомпаний и их последующей приватизации.

Если же власти решатся на так называемую искусственную девальвацию, чтобы оживить продвинутые сектора экономики, то это придется делать за счет ухудшения уровня жизни средних россиян, поскольку значительная часть продуктов и товаров иностранного происхождения при девальвации подорожает. Позитива населению это не прибавит. Я не допускаю, что правительство всерьез будет обсуждать такую меру накануне президентских выборов.

Отметим, согласно данным аналитиков Bloomberg, в случае отмены антироссийских санкций курс рубля вырастет на 5-10 процентов. Эксперты Societe Generale, чье мнение приводит Bloomberg, допускают, что рост курса рубля установится на уровне ниже 50 рублей за доллар. По мнению аналитиков, в этом случае Банк России начнет валютные интервенции, чтобы регулировать риски для финансовой стабильности.

Кроме того, рубль могут укрепить инвестиции в российскую экономику. "Сейчас в России достаточно высокие процентные ставки. Это, в частности, означает, что, покупая российские облигации (я имею в виду не только ОФЗ, но и облигации любых надежных компаний), можно неплохо заработать.

Валютный индикатор нашего фондового рынка, индекс РТС, составляет сегодня чуть более 1000 пунктов (при историческом максимуме 2008 года 2500 пунктов), то есть рынок акций тоже достаточно привлекателен. Из положительных факторов я бы также отметил подъем российской промышленности за четвертый квартал и декабрь 2016 года. Экономика возвращается к росту, а это всегда очень хорошо воспринимается инвесторами", — рассказал ранее Pravda.Ru директор аналитического департамента компании Альпари, кандидат экономических наук Александр Разуваев.

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