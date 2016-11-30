"Нас четверть века грабит иностранный капитал, а мы не замечаем..."

Глава миссии Международного валютного фонда Эрнесто Рамирез Риго сообщил, что российская экономика выдержала воздействие двойного шока снижения цен на нефть и санкций и показывает признаки начинающегося оздоровления. Эксперты уверены, Россия прорвалась из круга санкций, именно они и мотивировали экономику. Глава МВФ в беседе с Путиным заявила, что Центробанк "фантастически" справился.

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, русский экономист и руководитель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов.

— Ну так что, мы правда "прорвались"? Когда это улучшение будет видимо для простых людей?

— Дело в том, что экономические санкции и положение простых людей связаны очень слабо, вообще практически никак не связаны. Санкции в каком-то смысле даже нам помогли развиваться. Так что тут может быть даже обратная зависимость.

Утверждать, что экономические санкции будут демонтированы полностью, я пока не спешу. Может быть, не сразу, и не вдруг, давайте посмотрим. Весь 2017 год займут выборы в Европе, могут прийти другие политики, и в Германии, и во Франции, и в Голландии, и в Австрии. Может быть, тогда Европа, действительно, откажется от экономических санкций, равно, как и США. Но я бы не стал так спешить, это не произойдет завтра или послезавтра.

Еще раз подчеркну, экономические санкции в каком-то смысле дали импульс развитию импортозамещения, правда оно было крайне слабое. Что касается положения граждан России, то, к сожалению, я здесь не испытываю никакого оптимизма, и, более того, меня очень удивляет серия таких достаточно странных выступлений со стороны руководителей, (первого зампреда правительства Игоря) Шувалова, например. Что у нас отличная макроэкономическая ситуация и т. д.

Это все совершенно не соответствует реальности, с какой бы стороны мы не оценивали бы эту реальность. Или чисто визуально вылезая за пределы Московской кольцевой автодороги, или изучая даже данные Росстата, особенно, если вы изучаете не стоимостные показатели, а натуральные. Потому что стоимостные показатели достаточно лукавые.

— А что можете сказать относительно управляемости экономики, она выходит из-под внешней зависимости?

— Нет, не выходит, абсолютно не выходит. В том все и дело. Мы как маленькие дети. Нам погремушку показали, мы смотрим: ага, экономические санкции. А то, что мы предыдущие годы находились в совершенно жесткой зависимости и в ней же остаемся, посмотрите на баланс Центрального банка. Он как продолжал кредитовать американскую экономику, так и продолжает: беспроцентное, бессрочное кредитование. А он должен работать на российскую экономику. Это явный признак того, что наша экономика колониальная.

Я буквально два дня назад опубликовал статью, даже не ожидал, что будет такой резонанс. Просто посмотрел платежный баланс Центрального банка за последние 10 лет и посчитал. Понятно, что платежный баланс ЦБ не учитывает все операции. Но даже то, что он учитывает, показывает, что у нас каждый год в результате отрицательного сальдо международного движения капитала, и отток инвестиционных доходов, которые здесь получают иностранные инвесторы, составляют 100 миллиардов долларов. А мы ищем тут копейки: как бы нам закрыть дыру в бюджете. Да вы наведите порядок в международном движении капитала. Нам уже четверть века твердят о том, что иностранные инвестиции нас спасут. Нас четверть века иностранный капитал грабит, а мы этого не замечаем.

— По словам руководителя миссии фонда Эрнесто Рамиреза Риго, восстановление экономики должно пойти более высокими темпами в 2017 году, и, по прогнозам, темпы экономического роста составят 1,1%, что отчасти обусловлено более высокими ценами на нефть. Как прокомментируйте? Признаки начинающегося оздоровления есть? Какие они?

— Да нет никакого оздоровления. Это все какие-то камлания по поводу оздоровления. Изменение цены на продукты никак не влияет принципиально на вектор развития экономики. Поэтому, что тут сказать. Что мы можем гадать на кофейной гуще.

Вообще, мне кажется, журналисты 90% времени тратят на обсуждение совершенно пустых вопросов, надо задавать какие-то более фундаментальные вопросы. Действительно ли у нас происходит структуроизменение в экономике, действительно ли у нас появляется управляемость экономики? Действительно ли наша экономика выходит из-под внешней зависимости? А что обсуждать эту нефть... Я инсайдом не располагаю.

Я не даром сказал, что смотрел данные Росстата, и прежде всего, смотрю не стоимостные показатели, а натуральные. Потому что можно подрихтовать любой стоимостной показатель, изменить показатель дефлятора ВВП, это фактически инфляцию, и вы получите любой нужный вам результат. Это манипуляция. Поэтому никакого роста нет, есть, наоборот, только падение. Реально, падение.

Напомним, ранее авторитетные деловые издания, рассуждая об экономике России, отмечали, что она демонстрирует поразительную стрессоустойчивость. Так, аналитик Forbes Кеннет Рапоза указывает, что, несмотря на продолжительные санкции и нестабильность на рынке нефти, экономика нашей страны начала постепенное восстановление.

Западных экспертов поражает, что российский бизнес и промышленность показывают "удивительную устойчивость к санкциям и ценам на нефть". Аналитики считают, что стабилизация на рынке нефти поддержит отечественную экономику и замедлит падение ВВП России.

Forbes при этом отмечает развитие сельскохозяйственной отрасли России и увеличение востребованности ее продукции в мире. "Сейчас самое подходящее время снова делать инвестиции в Россию", — заключают эксперты.

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