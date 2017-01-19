Шкуры и кожу перестанут вывозить из России, а обувь чипируют

Вывоз из России необработанных шкур и выделанной кожи временно запретило правительство России. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Фото: AP

«Установить с 1 февраля по 1 августа 2017 г. временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта, и предусмотренных кодами 410411 и 410419 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза», — сказано в документе.

Согласно ТН ВЭД, к товарам под кодом 410411 и 410419 относится весь кожевенный полуфабрикат. Это дублёная кожа или кожевенный краст из шкур крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных, двоенные или недвоенные, но без дальнейшей обработки во влажном состоянии или нешлифованные лицевые.

Как известно, экспорт перечисленных товаров за последние годы ограничивался не менее двух раз: с 18 июля 2016 года по 18 января 2017 года и с 1 октября 2014 года по 1 апреля 2015 года. Причина частых ограничений — острая нехватка этих материалов на внутреннем рынке. Так, в 2014 году потребность в кожевенном сырье составляла 150 тысяч тонн, тогда как ресурсы не превышали 70 тысяч тонн.

Кроме того, предполагается, что в 2017 году, по аналогии с маркировкой шуб, начнется и маркировка обуви. На это по словам заместителя руководителя Минпромторга Виктора Евтухова, очень рассчитывают производители. "Уже предлагаем промаркировать, прежде всего, обувь кожаную мужскую и женскую. У нас есть перспективы производства, наши компании делают качественную обувь. И хотелось бы, чтобы они конкурировали в нормальных условиях", - отметил Евтухов.

Весной 2016 г. в России начали осуществлять проект по электронной маркировке (RFID-метки) меховых изделий, а 12 августа 2016 г. маркировка стала обязательной в странах ЕврАзЭС. Приобретение, хранение, использование, перевозка и продажа немаркированных предметов одежды, принадлежностей к одежде и изделий из натурального меха теперь запрещены. При этом в феврале 2016 г. первый вице-премьер Игорь Шувалов ставил перед Федеральной налоговой службой задачу проработать возможность распространения маркировки на другие группы товаров, например на лекарства, изделия легкой промышленности и продукты питания.

Как сообщала Правда.Ру, только в октябре прошлого года в рамках проверки исполнения запрета на оборот меховых изделий без специальной маркировки, Роспотребнадзор арестовал в крупных московских торговых центрах шубы на общую сумму 7 миллионов рублей.

Проверки по соблюдению требований обязательной маркировки меховых изделий проводятся Роспотребнадзором во всех субъектах. За оборот немаркированных изделий из натурального меха предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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