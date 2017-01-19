Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Шкуры и кожу перестанут вывозить из России, а обувь чипируют

Экономика

Вывоз  из России необработанных шкур и выделанной кожи временно запретило правительство России. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

358393.jpeg
Фото: AP

«Установить с 1 февраля по 1 августа 2017 г. временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта, и предусмотренных кодами 410411 и 410419 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза», — сказано в документе.

Согласно ТН ВЭД, к товарам под кодом 410411 и 410419 относится весь кожевенный полуфабрикат. Это дублёная кожа или кожевенный краст из шкур крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных, двоенные или недвоенные, но без дальнейшей обработки во влажном состоянии или нешлифованные лицевые.

Как известно, экспорт перечисленных товаров за последние годы ограничивался не менее двух раз: с 18 июля 2016 года по 18 января 2017 года и с 1 октября 2014 года по 1 апреля 2015 года. Причина частых ограничений — острая нехватка этих материалов на внутреннем рынке. Так, в 2014 году потребность в кожевенном сырье составляла 150 тысяч тонн, тогда как ресурсы не превышали 70 тысяч тонн.

Кроме того, предполагается, что в 2017 году, по аналогии с маркировкой шуб, начнется и маркировка обуви. На это по словам заместителя руководителя Минпромторга Виктора Евтухова, очень рассчитывают производители. "Уже предлагаем  промаркировать, прежде всего, обувь кожаную мужскую и женскую. У нас есть перспективы производства, наши компании делают качественную обувь. И хотелось бы, чтобы они конкурировали в нормальных условиях", - отметил Евтухов.

Весной 2016 г. в России начали осуществлять проект по электронной маркировке (RFID-метки) меховых изделий, а 12 августа 2016 г. маркировка стала обязательной в странах ЕврАзЭС. Приобретение, хранение, использование, перевозка и продажа немаркированных предметов одежды, принадлежностей к одежде и изделий из натурального меха теперь запрещены. При этом в феврале 2016 г. первый вице-премьер Игорь Шувалов ставил перед Федеральной налоговой службой задачу проработать возможность распространения маркировки на другие группы товаров, например на лекарства, изделия легкой промышленности и продукты питания.

Как сообщала Правда.Ру, только в октябре прошлого года в рамках проверки исполнения запрета на оборот меховых изделий без специальной маркировки, Роспотребнадзор арестовал в крупных московских торговых центрах шубы на общую сумму 7 миллионов рублей.

Проверки по соблюдению требований обязательной маркировки меховых изделий проводятся Роспотребнадзором во всех субъектах. За оборот немаркированных изделий из натурального меха предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Открытия
Топ-6 китайских археологических находок
Партии
Тут помню, тут не помню: СПЧ поразила избирательная амнезия
Как отстоять права
Рейдеры вместо дорожников: Кто будет строить дороги в Подмосковье
Читательский топ
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Украина
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Общество
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Мир
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Политика
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Мир
Лидер левых Германии предложила заменить НАТО союзом с РФ
Любовь Степушова Нефть Гамбии разделит охранник магазина Любовь Степушова Дмитрий Нерсесов Трамп не будет ссориться с бензоколонкой Дмитрий Нерсесов Андрей Соколов Оборотни и эльфы либерального бомонда Андрей Соколов
Комментарии
vkontakte_266383607 Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Биологи: Вирусы умеют "говорить" друг с другом
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Леонид Котин Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Кремль назвал источник истеричной русофобии в Прибалтике
Willam Shkavolyak Спецдоклад Брюсселя: Трамп идет крушить Европу
Vlad Lesik Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Николай Черезов Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Валерий Мельников(Mail.Ru) Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?