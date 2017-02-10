Центробанк не желает снижать ключевую ставку

Центробанк РФ в ежеквартальном отчете сообщил, что соотношение российского внешнего долга к ВВП впервые с 2004 года достигло рекордной отметки: 42% (до 518,7 млрд долларов, или 3538 долларов в пересчете на душу населения).

К концу сентября 2016 г. общая сумма внешней задолженности в 1,57 раза превысила годовые доходы страны от экспорта товаров и услуг, объем которых опустился до минимальной отметки с 2005 года (279 млрд долларов). Показатель "платежи по внешнему долгу/объем экспорта" составил 40%, тогда как критический порог составляет 25%.

Pravda.Ru выяснила у экспертов, насколько серьезен повод для беспокойства.

"Необходимо учитывать, что "рекордная отметка" ЦБ включает в себя не только суверенный внешний долг России, но и корпоративный, то есть внешний долг российских компаний, — комментирует заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов. — "Страновой" же долг у России, по мировым меркам, совсем невысок: около 14%. Во многих европейских странах этот показатель доходит до 100% ВВП, а у Китая и Японии вообще до 200% ВВП".

Что касается долга компаний, продолжил эксперт, то по их обязательствам государство формально не несет ответственности. Гипотетически, если перед компаниями встанет угроза банкротства, то их иностранным кредиторам можно предложить долю в этих компаниях.

В отношении "Роснефти" или "Газпрома" такая мера, конечно, нежелательна. Однако подобный сценарий сегодня, по счастью, маловероятен, потому что после заключения соглашения со странами ОПЕК о сокращении добычи мировые цены на нефть и газ стабилизировались.

— Компании заняли деньги на внешнем рынке на свои будущие проекты еще до кризиса, при благоприятной конъюнктуре, когда в страну шел приток валюты, и эти долги ни для кого неожиданностью не являются, — подчеркивает Миронов. По его мнению, Центробанк привлек внимание к этому вопросу из-за того, что его постоянно упрекают в нежелании снижать ключевую ставку. Аргумент ЦБ против снижения — то, что оно будет стимулировать переток средств на валютный рынок, и при возможном падении цен на нефть большая внешняя задолженность отечественных компаний может спровоцировать новый валютный кризис.

— В долговой проблеме важны не столько абсолютные цифры, а то, каким бременем этот долг ложится на экономику, на ВВП страны, — отмечает ведущий эксперт управляющей компании БКС Антон Шабанов. — Если, предположим, Китай прогнозирует в 2017 году рост ВВП в размере 6,5%, а Россия — около 2%, то, соответственно, Китаю обслужить свой долг будет в три раза проще. Путь решения долговой проблемы для России — это борьба с дефицитом бюджета и улучшение экономических показателей. Дефицит можно победить, если больше зарабатывать, диверсифицируя в том числе свою экономику, — и меньше, но эффективнее расходовать. Россия сейчас как раз следует этим курсом.

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