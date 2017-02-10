Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Центробанк не желает снижать ключевую ставку

Экономика

Центробанк РФ в ежеквартальном отчете сообщил, что соотношение российского внешнего долга к ВВП впервые с 2004 года достигло рекордной отметки: 42% (до 518,7 млрд долларов, или 3538 долларов в пересчете на душу населения).

К концу сентября 2016 г. общая сумма внешней задолженности в 1,57 раза превысила годовые доходы страны от экспорта товаров и услуг, объем которых опустился до минимальной отметки с 2005 года (279 млрд долларов). Показатель "платежи по внешнему долгу/объем экспорта" составил 40%, тогда как критический порог составляет 25%.

Pravda.Ru выяснила у экспертов, насколько серьезен повод для беспокойства.

"Необходимо учитывать, что "рекордная отметка" ЦБ включает в себя не только суверенный внешний долг России, но и корпоративный, то есть внешний долг российских компаний, — комментирует заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов. — "Страновой" же долг у России, по мировым меркам, совсем невысок: около 14%. Во многих европейских странах этот показатель доходит до 100% ВВП, а у Китая и Японии вообще до 200% ВВП".

Что касается долга компаний, продолжил эксперт, то по их обязательствам государство формально не несет ответственности. Гипотетически, если перед компаниями встанет угроза банкротства, то их иностранным кредиторам можно предложить долю в этих компаниях.

В отношении "Роснефти" или "Газпрома" такая мера, конечно, нежелательна. Однако подобный сценарий сегодня, по счастью, маловероятен, потому что после заключения соглашения со странами ОПЕК о сокращении добычи мировые цены на нефть и газ стабилизировались.

— Компании заняли деньги на внешнем рынке на свои будущие проекты еще до кризиса, при благоприятной конъюнктуре, когда в страну шел приток валюты, и эти долги ни для кого неожиданностью не являются, — подчеркивает Миронов. По его мнению, Центробанк привлек внимание к этому вопросу из-за того, что его постоянно упрекают в нежелании снижать ключевую ставку. Аргумент ЦБ против снижения — то, что оно будет стимулировать переток средств на валютный рынок, и при возможном падении цен на нефть большая внешняя задолженность отечественных компаний может спровоцировать новый валютный кризис.

— В долговой проблеме важны не столько абсолютные цифры, а то, каким бременем этот долг ложится на экономику, на ВВП страны, — отмечает ведущий эксперт управляющей компании БКС Антон Шабанов. — Если, предположим, Китай прогнозирует в 2017 году рост ВВП в размере 6,5%, а Россия — около 2%, то, соответственно, Китаю обслужить свой долг будет в три раза проще. Путь решения долговой проблемы для России — это борьба с дефицитом бюджета и улучшение экономических показателей. Дефицит можно победить, если больше зарабатывать, диверсифицируя в том числе свою экономику, — и меньше, но эффективнее расходовать. Россия сейчас как раз следует этим курсом.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Блинчики с творогом
Рецепты
Блинчики с творогом
Маски для густых волос
Красота
Маски для густых волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Украина оказалась в полном "трампе"
Федеральные
Миша-Два-Процента выходит из сумрака
США и Канада
PERESTROYKA: США дождались своего горбачёва
Читательский топ
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Открыто новое побочное действие антибиотиков
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли

Если пару дней назад мало кто у нас в стране знал, что на Fox News, работает журналист по имени Билл О'Рейли, то теперь он стал в России известен скандально.

Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Мир
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Общество
В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
Украина
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".

Почему Райкин объявил россиян некрофилами
СМИ рассказали о махинациях со сбором средств на "президентскую кампанию" Навального
Общество
СМИ рассказали о махинациях со сбором средств на "президентскую кампанию" Навального
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Мир
FP: Украинский конфликт разжигает сам Киев

Эскалацию конфликта на Донбассе провоцируют как действия украинских военных в этой "серой зоне", так и отсутствие в украинской столице политиков, выступающих за мир.

FP: Украинский конфликт разжигает сам Киев
Открыто новое побочное действие антибиотиков
Здоровье
Открыто новое побочное действие антибиотиков
Политика
Путин считает неизбежным прекрасное будущее России
Украина
Гиви, Моторола, Мозговой... Кто пишет "черный список Донбасса"?
Олег Артюков Миша-Два-Процента выходит из сумрака Олег Артюков Дмитрий Нерсесов PERESTROYKA: США дождались своего горбачёва Дмитрий Нерсесов Вадим Белов Из электронной пушки — по астероидам Вадим Белов
Комментарии
Евгений Юшка-Никитин ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса?
вячеслав судаков Путин и Трамп схлестнутся за "Нобелевку"?
АЛЕКСАНДР АЛЕЩЕНКО Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Gennady Kravchenko Второй мозг находится в животе
Damir Murtazin PERESTROYKA: США дождались своего горбачёва
Gennady Kochkin Кремль высказался про отставку правительства
Zbyněk Machálek Неспортивное поведение: почему Фуркад наехал на Логинова?
Степан Кудинов Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Виктор Гольдмахер Путин и Трамп схлестнутся за "Нобелевку"?
Саныч Сан Эстонская разведка предупредила НАТО о нападении России в 2017 году
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?