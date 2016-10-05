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Источник Правда.Ру

В 2017 году вино и сигареты подорожают на 25%

Экономика

Специалисты минфина выступили с предложением в два раза увеличить акциз на тихие вина.

В 2017 году вино и сигареты подорожают на 25проц.

Такое предложение содержится в проекте основных мер налоговой политики на период с 2017 по 2019 годы, который Минфин отправил в правительство.

Согласно документу, повышение акциза не коснется игристых вин, шампанского, фруктовых вин и винных напитков. Предлагается повысить акциз на вино из импортного винограда  с 9 до 18 рублей за 1 литр.

При этом для российских вин акциз увеличится с 5 до 10 рублей за литр. По словам президента винного дома «Абрау Дюрсо» Павла Титова, ранее российские производители вина обсуждали с правительством обнуление ставки для своей продукции и рассчитывали на поддержку властей.

Как пишет Коммерсант, Минфин ранее выступал с предложением собирать повышенный налог с табачной продукции со старым акцизом, которую компании запасают в преддверии индексации налогов.

Не исключено, что эту меру распространят и на другие подакцизные товары с 2018-2019 годов, если, по результатам эксперимента, механизм будет признан успешным, отмечает издание.

Правда.ру писала, что Росалкогольрегулирование приняло решение о способе уничтожения контрафактного алкоголя.

Согласно проекту порядка утилизации, подготовленному ведомством, спиртное и сырье для его изготовления можно будет ликвидировать на очистных сооружениях или сжигать.

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Темы вино рост акциз Павел Титов
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