Андрей Караулов: Поражен, насколько плохо мы знаем свою страну

Журналист Андрей Караулов закончил работу над масштабным телевизионным проектом "Россия Владимира Путина". Работа над ним, кропотливая и ежедневная, продолжалась более трех лет, 250 участников. "Россия Владимира Путина" — это 10-ти серийный документальный фильм, рассказывающий о жизни страны с 1999 года, хроника событий эпохи Путина.

Источник фото: twitter. com/andrei_karaulov

Главная задача работы — объективно отразить события последних лет жизни великой страны. Это фильм о том, как изменилась эпоха, время, жизнь.

Первые две серии уже можно посмотреть на официальном сайте Андрея Караулова

О том, как создавался фильм, в беседе с Pravda. Ru рассказал сам автор, журналист, телеведущий, автор и ведущий публицистических программ "Момент истины", "Русский век" на телеканале ТВЦ, лауреат телевизионной премии "ТЭФИ" Андрей Караулов.

— Какой путь вы прошли со съемочной группой от идеи фильма до финальных титров?

Этот 10-серийный фильм снимался более четырех лет. В нем 456 действующих лиц: директора заводов, политики, ученые, простые люди.

В этом фильме — вся правда о той России, которая досталась Владимиру Путину, о России, в которой был заключен Хасавюртовский мир, где распад страны фактически был прописан.

Пришел премьер Путин всего за месяц до заключения Хасавюртовского мира. Что стоило ему сохранить Россию? Шесть покушений на жизнь Путина, целые отрасли промышленности разрушены: 269 крупнейших предприятий реформаторы пустили под нож, 187 предприятий Путин вернул. Как он возвращал эти заводы?

Я удивлялся только одному: почему до нашей съемочной группы никому в голову не приходило проследить весь путь восстановления российских заводов, например?

В фильме есть такой эпизод. После "Курска", не доверяя генералам, Владимир Путин в свои выходные прилетал в Комсомольск-на-Амуре, на предприятие, где создавались подводные лодки. Утром прилетал, проверял, как идет работа по восстановлению предприятия, беседовал с рабочими. Принимал его тогда губернатор Виктор Ишаев, очень узкий круг. Визиты были неофициальные.

Об этом рассказывает Ишаев в нашей программе, и Борис Резник — свидетель этих встреч. А вечером Путин улетал в Москву. Спал в самолете, и в понедельник приходил на работу.

Я подумал, когда-то был снят замечательный фильм "Директор" с Николаем Губенко в главной роли. А здесь сотни предприятий, которые Путин восстанавливал в ручном режиме.

Откуда все наши сегодняшние генеальные ракеты Юрия Соломонова? Все закладывалось тогда, в 2000-х, Владимиром Путиным лично.

Я однажды спросил Жореса Алферова: могли бы мы после реформаторов в 19973–1999 годах создать атомную бомбу, как после войны? Он сказал — нет, уже нет, потому что все разрушено. Мы не просто создаем сегодня атомные бомбы, мы создали такое оружие, которое кормит всю страну, потому что, оно влет продается на мировых рынках на миллиарды долларов.

Более того, мы отодвинули Третью мировую войну навсегда. У американцев нет такого оружия. Эти ракеты пробивают любую ПРО.

Мы думали изначально назвать фильм "Эпоха Путина", но передумали, все-таки пусть будет точнее. Эпоха — какое-то слишком серьезное слово. Эта эпоха не закончилась и не закончится долго еще. ПоэтомИзвестн мы просто назвали картину "Россия Владимира Путина".

Я поражен, что уже сейчас на показ нашего фильма есть несколько заявок от иностранных телевизионных компаний. Это удивительно.

Мы живем в незнакомой стране, мы правда ее плохо знаем. Каждый из нас приходит на работу, каждый день мы что-то делаем. А реформаторы и либералы все эти годы объясняли, что мы никто, мы на коленях, что мы ничего не создали. Конечно, если каждый из нас приходит на работу, как же не создали?

На самом деле, мы в фильме показываем державу. Если не самую сильную сегодня в мире, то, во всяком случае, по оружию, по отдельным отраслям промышленности мы на первых позициях. Но еще 10 лет такого нормального, спокойного созидания, и как бы невидимого труда миллионов людей, мы по многим позициям будем действительно первыми в мире, это очевидный факт.

Средний возраст рабочего на Воткинском заводе — головное предприятие, где делают ракеты — 38,5, в Америке за 50.

Почему мы ничего этого не знаем? Я все время об этом спрашивал сам себя, работая над картиной. Эти пробелы мы восстановили. И я горжусь тем, что это фактически первая большая работа именно о России Путина. Это не мой фильм, это фильм тех людей, кто выступает в картине, сейчас это лучшие люди страны, сейчас их сотни, так никто на сегодняшнюю Россию не смотрел.

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