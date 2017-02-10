Переводчик: Пушкин в США — "поэт для черных"

10 февраля исполнилось 180 лет со дня гибели великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Вечером 27 января 1837 года (по старому стилю) в квартиру на набережной Мойки привезли смертельно раненного Пушкина. Два дня спустя (10 февраля по новому стилю) остановилось сердце поэта.

Фото: REX

Значение Пушкина в мировой культуре переоценить сложно. В России о нем знает каждый ребенок. Но что интересно: в США Пушкин — это поэт "для черных". Стихи русского классика читают на фестивалях, а американские эксперты говорят буквально о родстве американских поэтов с Александром Сергеевичем.

О малоизвестных подробностях дуэли Пушкина с Дантесом, а также о значении Пушкина для мировой культуры Pravda.Ru рассказал Джулиан Генри Лоуэнфельд — американский поэт, драматург, судебный юрист, композитор и переводчик, считающийся одним из лучших переводчиков произведений А. С. Пушкина на английский язык. Мы приводим отрывок его интервью, в котором эксперт рассказывает о восприятии Пушкина за рубежом:

— Эдмунд Уилсон, великий критик, сказал, что так получается, к сожалению: в ученых переводах какая-то ахинея, а не поэзия. Увы. Соответственно, и отношение на Западе такое складывается к поэтам… Особенно - когда не знаешь, кто это такой.

Вы знаете, кто любит Пушкина больше всех? Черные. Вот. Они считают, что это их поэт. Наша звезда Кейф Дэвид, например, читает Пушкина все время. Мы включили тему Пушкина в Уитмонский фестиваль, который проходит в конце мая, иногда в конце июня.

Уитмон — великий поэт, национальный поэт Америки, я бы сказал, что они братья абсолютно, у них такие общие идеалы: свобода, любовь, духовность, целостность, честность. То есть все потихонечку о Пушкине узнают, я верю, что получится.

Интервью целиком смотрите ниже.

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