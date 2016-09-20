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Источник Правда.Ру

Резню бензопилой в Подмосковье остановил удар бревном

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Раменском районе в СНТ "Машиностроитель" мужчина напал на семью с бензопилой. В результате пострадали мать и сын.

Резню бензопилой в Подмосковье остановил удар бревном
Кадр из фильма Коммандос

Как сообщает Лайф, в гости к пострадавшим пришёл друг. Мужчина повздорил с сыном хозяев дома Алексеем Л. и напал на него с бензопилой. Молодому человеку было нанесено несколько ударов.

Как только мать Алексея услышала крики, тут же выбежала на улицу. Но и женщину нападавший не пощадил, она получила от "злополучного гостя" удар по голове.

Злоумышленника удалось обезоружить только главе семейства. Он ударил мужчину бревном по голове.

По данным следствия, Алексею грозит частичная ампутация кисти, а его мать госпитализирована с тяжелой травмой головы. Нападавший также находится в больнице.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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Темы криминал Подмосковье происшствие
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