Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью

Аудиозапись переговоров пилота рухнувшего Ту-154 с диспетчером Черноморского центра организации воздушного движения Юлией Самодуровой опубликована на Youtube.

Фото: АР

Судя по записи, никаких внештатных ситуаций на борту нет, пилоты работают в штатном режиме, голоса у них спокойные. Через некоторое время диспетчеры пытаются связаться с экипажем, однако те больше не выходят на связь.

Отметим, подлинность переговоров официально не подтверждена.

Сегодня, 25 декабря, рано утром в акватории Черного моря потерпел крушение самолет Министерства обороны России Ту-154, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

"При возникновении тряски, постороннего звука, вспышки, кто-то бы из членов экипажа или корреспондентов какую-то информацию бы выдали. У каждого есть телефон, даже если было бы 15-20 секунд, этого бы хватило. Но судя по тому, что никто не смог сообщить об их состоянии, положении на борту, о состоянии техники, это говорит о том, что был характер мгновенного разрушения воздушного судна. А это может быть только по причине какого-то вмешательства, или внешнего, или внутреннего", — рассказал Pravda.Ru Герой России, летчик Анатолий Кнышов.

По словам доцента кафедры судмедэкспертизы Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, кандидата медицинских наук Эдуарда Туманова, специалистами будет проводиться комплексная авиационно-техническая судебно-медицинская экспертизы, то есть будут исследоваться останки самолёта и останки людей. К каким-то выводам можно будет прийти только на основании полных данных всех исследований.

"Пока же говорить что-то определенное преждевременно. Если крушение — результат теракта, то это подтвердят только совместные выводы всех специалистов. Если же разрушение самолета было вызвано какими-то другими причинами, то это специалисты определят по наружным повреждениям, маркерам", — сказал Pravda.Ru эксперт.

Как сообщило Министерство обороны, на борту самолета находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, среди погибших - три сотрудника Первого канала, три сотрудника НТВ и три сотрудника телеканала "Звезда". Также на борту находилась глава Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза). Большую часть пассажиров составляли артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

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