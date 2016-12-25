Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?

Крушение Ту-154 в небе над Черным морем не оставило равнодушным никого. Помимо скорби по погибшим и соболезнований родным и близким, раздается хор радостных воплей деятелей Украины и российских либералов.

Фото: АР

Так, например, известная либеральная активистка, Божена Рынска написала на своей странице в Facebook: "нет бы весь борт НТВ…. ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съёмочной группы НТВошек, но остальные-то почему? Впрочем, вопрос "почему" как раз лёгкий. Чего там за бортами каких-то мизераблей, людишек каких-то присматривать. Военные, по мнению чекистской ОПГ, созданы для того, чтобы умирать…".

Представители телеканала НТВ дали официальный комментарий по поводу грубых высказываний блогерши. "Мы диагнозы не комментируем, это к другим специалистам", — заявили в НТВ.

Некая Ирина Славина также на странице в соцсети написала "Мысли крутятся вокруг слова возмездие. Не дали поплясать на костях сирийцев".

"Как же людей жалко! Это ведь не очень случайность. Не нужное стране местоназначения. Дерьмовая машина", — пишет Михаил Ходорковский. Отметим, все эти же самые люди "плясали" от убийства нашего посла в Анкаре.

"Жалко только доктора Лизу, если она была там, и пилотов. Остальные ехали петь песни на трупах, вместе с теми, кто ехал снимать видео про победы армии РФ и Асада, стрелять в еще недобитых оппозиционеров. У них такая работа на режим Путина, у одних — убивать, у других петь песни после штурмов городов — веселя путинский экспедиционный корпус и создавая картинку, у третьих организовывать сопровождение информационное", — пишет некий Владимир Басманов.

А либералу Игорю Мандаринову не жалко и погибшую Елизавету Глинку. "Чем больше минус один тех, кто в той или иной степени активно поддерживает режим террориста номер 1, запросто сбивающего мирные боинги и т. д., все эти послы, танцоры, всякая пропагандистская шушера и тем паче человечки невнятных войск, тем миру лучше. Тирана делает свита и таковых стало сегодня ещё на минус 90 меньше, что есть вери, вери гуд. Остальные желающие сплясать во имя бомб путина, в очередь", — написал он Facebook.

Другой либерал Матвей Ионов пишет, что и Доктор Лиза "получила по заслугам": "это ей за поддержку Донбасса". Отметился и известный "защитник украинских интересов", Всеволод Непогодин, который написал: "катастрофа Ту-154, направлявшегося в Сирию, это прежде всего знак свыше для России, намекающий что не стоит лезть в дела других государств, когда своих внутренних проблем полным полно. Соболезную родственникам погибших певунов, плясунов и журналистов".

"У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Как не выражал никто из них. Продолжая петь и плясать в поддержку власти или все так же поливать дерьмом с экранов телевизоров и после смерти. Чувство у меня только одно — плевать", — позлорадствовал журналист Аркадий Бабченко. Его запись прокомментировал небезызвестный Самсон Шоладеми: "сколько же сейчас ублюдков в комментариях у Аркадия Бабченко радуется от падения самолета и испытывает от этого "чувство глубокого удовлетворения", припоминая даже погибшей доктору Лизе то, что она когда-то ездила на Донбасс". И порекомендовал бить "такую оппозицию".

На Украине же, практически, начались общенациональные праздничные гуляния. Характерным для этой публики является "припоминание" Елизавете Глинке Донбасса. Так некий блогер Тёма Давлеев пишет: "ужасная трагедия, но всем соболезнующим по доктору Глинке — представьте, что доктор Лиза продолжила бы помогать больным и бедным в Москве, не совалась бы в политику, не выводила бы детей Лугандонии — последствия политического выбора опять становятся фатальными".

Напомним, ранее обозреватель New York Daily News Герш Кунтцман заявил, что убийство российского посла в Турции Андрея Карлова было не терактом, а возмездием за "преступления президента РФ Владимира Путина в Сирии". Кунтцман утверждает, что Карлов был "воплощением" политики, в рамках которой "сбрасывались бомбы, убивающие детей", "истребители разрушали целый город", а "сирийский безумец" Башар Асад получал помощь в своей кровопролитной кампании". Теперь "правосудие свершилось", уверен колумнист.

Тогда украинские деятели также писали, что эта смерть — справедливое возмездие и что на самом деле в этой галерее, где 11 выстрелов в спину получил сугубо гражданский безоружный и не очень молодой человек, произошла битва идей и идеалов, и турецкий патриот сразил грозного противника на поле боя по законам древних предков. И посол — это не невинная жертва, а враг, виновный и опасный.

К счастью, нормальных людей в нашем обществе в сотни и тысячи раз больше, они воспринимают случившееся, как трагедию, без всяких оговорок и политической конъюнктуры.

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