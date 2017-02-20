В Сирии погибли четверо российских военных

В Сирии погибли четыре российских военных советника и двое ранены, сообщает "Интерфакс". В Минобороны РФ сообщили, что ЧП произошло еще 16 февраля при подрыве автомобиля на радиоуправляемом фугасе. Известно, что колонна сирийской армии, в составе которой был автомобиль с российскими военными, ехала в направлении города Хомс. Они успели преодолеть только четыре километра, после чего и прогремел взрыв.

Выясняются все обстоятельства инцидента. Минобороны разберется в случившемся.

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