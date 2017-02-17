Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Женщину-предпринимателя в Москве похитили неизвестные

Происшествия

На юге Москвы, после похищения неизвестными преступниками женщины, был введен план "Перехват".

359651.jpeg
Фото: мвд. рф

Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова, передает "Интерфакс".

По данным ведомства, инцидент произошел во дворе одного из жилых домов по улице Красного Маяка. Злоумышленники силой посадили женщину в машину Lada Priora и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в похищении участвовала группа мужчин. Перед тем как посадить женщину в машину, они надели на нее наручники.

Свидетелем произошедшего стала мать похищенной, которая и обратилась в правоохранительные органы.

По некоторым данным, женщина имеет свой бизнес, похищение может быть связано с ее предпринимательской деятельностью.

По факту произошедшего инициирована доследственная проверка. "Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения женщины и всех лиц, причастных к совершению данного преступления. Опрашиваются родственники и очевидцы произошедшего", — добавили в управлении СКР.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
5 масок для омоложения лица
Красота
5 масок для омоложения лица
Комментарии
Актуальная аналитика
Гипотезы
Вулканы сгубили динозавров раньше, чем астероид
Украина
Война по-киевски: терроризм и блокада
Как отдохнуть
Павел ГЛОБА: "Проклятие Лермонтова существует"
Читательский топ
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Венгрия любит Россию за энергию
Иностранные банки поспешно "сливают" рубль
Валерий КИСТАНОВ: "Отдадим Курилы Японии - их сразу захватят США"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Восточная Европа
Венгрия любит Россию за энергию
Экономика
Иностранные банки поспешно "сливают" рубль
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Украина
ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Партии
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Кто допишет таблицу Менделеева?
Чаепития в Академии
Кто допишет таблицу Менделеева?
Мир
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Степан Корнеев Вулканы сгубили динозавров раньше, чем астероид Степан Корнеев Дмитрий Нерсесов Трамп хочет взорвать Ближний Восток Дмитрий Нерсесов Юрий Носовский Мигранты: лечить нельзя выслать Юрий Носовский
Комментарии
рыбаков виктор Юрий КОТ: То, что сегодня происходит с Украиной, дело рук таких мерзавцев, как Семенченко
Игорь Кнутарев(Facebook) СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Alex Kotov Убитого брата Ким Чен Ына видели на московском кладбище
vkontakte_9130095 От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Sonia Son Война по-киевски: терроризм и блокада
vkontakte_411288136 Сотрудник К-9 о том, как вербуют в ИГИЛ
Gennady Kochkin Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Pavel Izakov Энергетический демарш Лукашенко: Белоруссия ждет первую партию нефти из Ирана
Виктор Гольдмахер ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Сергей Кравцов(Mail.Ru) ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?