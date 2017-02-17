Женщину-предпринимателя в Москве похитили неизвестные

На юге Москвы, после похищения неизвестными преступниками женщины, был введен план "Перехват".

Фото: мвд. рф

Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова, передает "Интерфакс".

По данным ведомства, инцидент произошел во дворе одного из жилых домов по улице Красного Маяка. Злоумышленники силой посадили женщину в машину Lada Priora и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в похищении участвовала группа мужчин. Перед тем как посадить женщину в машину, они надели на нее наручники.

Свидетелем произошедшего стала мать похищенной, которая и обратилась в правоохранительные органы.

По некоторым данным, женщина имеет свой бизнес, похищение может быть связано с ее предпринимательской деятельностью.

По факту произошедшего инициирована доследственная проверка. "Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения женщины и всех лиц, причастных к совершению данного преступления. Опрашиваются родственники и очевидцы произошедшего", — добавили в управлении СКР.

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