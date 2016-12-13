Антиигиловская коалиция в декабре заметно сократила количество ударов по боевикам ИГИЛ (запрещенной в России организации) в Ираке и Сирии. При этом эффективность авианалетов вызывает большие сомнения, поскольку целями для них зачастую становятся тракторы или даже мусоровозы. Авиация коалиции также фактически ничего не сделала, чтобы помешать отступлению джихадистов из Мосула в Ракку.
По данным штаба операции "Несокрушимая решимость", в декабре коалиция сократила число ударов на треть — с 220 в прошлом месяце до 148. При этом боевики активизируются, а бои продолжаются.
Причем ударом считаются как действия одиночного летательного аппарата, так и массированный налет. А судя по отчетам, массированные налеты теперь редкость. Таковые случаются, лишь когда союзные американцам силы начинают какую-то крупную операцию, сообщает Известия.
Нередко в качестве целей указываются одиночные транспортные средства или строительная техника (грузовики, тракторы, фронтальные погрузчики, бульдозеры и даже мусоровозы). При этом сообщается лишь, что "тактическая единица" была атакована и результаты ударов неизвестны.
Кстати, до этого Правда.Ру сообщала о том, что Барак Обама отменил ограничения на поставки оружия в Сирию. По официальной версии, это связано с подготовкой предстоящего штурма сирийского города Ракка, удерживаемого боевиками "Исламского государства" (террористическая группировка запрещена в РФ).
Пентагону и Государственному департаменту еще предстоит получить одобрение американского Конгресса для оказания военной помощи "умеренным" силам в Сирии. При этом силы, которые в США именуют "умеренными", на самом деле — профессионально подготовленные боевики. Именно они, как заявили в Минобороны, обстреляли российский госпиталь в Алеппо. Во время обстрела погибли две медсестры.
Пока в США говорят об "умеренной оппозиции", эксперты утверждают: штаты сбросили все маски и уже открыто поддерживают террористов.
На днях российские дипломаты отказались от предложения Вашингтона об организации временного прекращения боевых действий в Алеппо.
По данным AP, предложение американской стороны было сделано в ходе переговоров между экспертами из России и США в Женеве в минувшие выходные. Оно подразумевало немедленное прекращение боевых действий для безопасного вывода населения. Россия, по его словам, это предложение отвергла. Представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне разочарованы тем, что Россия не приняла предложение.
В итоге Алеппо удалось освободить и выбить оттуда боевиков.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Ученики одного из харьковских ПТУ передали посылки для бойцов АТО, которые лечатся в госпитале от ранений, полученных на Донбассе.
Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.
Ученики одного из харьковских ПТУ передали посылки для бойцов АТО, которые лечатся в госпитале от ранений, полученных на Донбассе.