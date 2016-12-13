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Источник Правда.Ру

Страх или провокация: Коалиция с США перестала бомбить ИГИЛ

Происшествия

Антиигиловская коалиция в декабре заметно сократила количество ударов по боевикам ИГИЛ (запрещенной в России организации) в Ираке и Сирии. При этом эффективность авианалетов вызывает большие сомнения, поскольку целями для них зачастую становятся тракторы или даже мусоровозы. Авиация коалиции также фактически ничего не сделала, чтобы помешать отступлению джихадистов из Мосула в Ракку.

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Фото: AP

По данным штаба операции "Несокрушимая решимость", в декабре коалиция сократила число ударов на треть — с 220 в прошлом месяце до 148. При этом боевики активизируются, а бои продолжаются.

Причем ударом считаются как действия одиночного летательного аппарата, так и массированный налет. А судя по отчетам, массированные налеты теперь редкость. Таковые случаются, лишь когда союзные американцам силы начинают какую-то крупную операцию, сообщает Известия. 

Нередко в качестве целей указываются одиночные транспортные средства или строительная техника (грузовики, тракторы, фронтальные погрузчики, бульдозеры и даже мусоровозы). При этом сообщается лишь, что "тактическая единица" была атакована и результаты ударов неизвестны.

Кстати, до этого Правда.Ру сообщала о том, что Барак Обама отменил ограничения на поставки оружия в Сирию. По официальной версии, это связано с подготовкой предстоящего штурма сирийского города Ракка, удерживаемого боевиками "Исламского государства" (террористическая группировка запрещена в РФ).

Пентагону и Государственному департаменту еще предстоит получить одобрение американского Конгресса для оказания военной помощи "умеренным" силам в Сирии. При этом силы, которые в США именуют "умеренными", на самом деле — профессионально подготовленные боевики. Именно они, как заявили в Минобороны, обстреляли российский госпиталь в Алеппо. Во время обстрела погибли две медсестры.

Пока в США говорят об "умеренной оппозиции", эксперты утверждают: штаты сбросили все маски и уже открыто поддерживают террористов.

На днях российские дипломаты отказались от предложения Вашингтона об организации временного прекращения боевых действий в Алеппо.

По данным AP, предложение американской стороны было сделано в ходе переговоров между экспертами из России и США в Женеве в минувшие выходные. Оно подразумевало немедленное прекращение боевых действий для безопасного вывода населения. Россия, по его словам, это предложение отвергла. Представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне разочарованы тем, что Россия не приняла предложение.

В итоге Алеппо удалось освободить и выбить оттуда боевиков.

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Темы США ИГИЛ Сирия Алеппо
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