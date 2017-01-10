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Источник Правда.Ру

Двойной теракт в Кабуле: почти 40 человек погибли

Происшествия

На юго-западной окраине Кабула, в районе Даруламан, где расположены здания парламента страны, управления безопасности и посольства России, произошел двойной теракт.

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Фото: AP

Так, первый взрыв прогремел около 16:00 по местному времени (14:30 мск): террорист-смертник привел в действие бомбу, закрепленную у него на поясе. А когда на место происшествия приехали полицейские и представители служб безопасности, на воздух взлетел заминированный автомобиль, сообщает телеканал TOLO News.

По поступающим данным, в результате двух атак погибли 38 человек, и еще 78 пострадали. Сообщалось, что среди раненых женщина-парламентарий из провинции Герат.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан", заявив, что их целью был микроавтобус, перевозивший правительственных госслужащих.

В то же время, два взрыва произошло в гостинице в афганском Кандагаре, где проходила встреча между губернатором провинции, главой полиции и высокопоставленным дипломатом из ОАЭ.

Как сообщает TOLO News, в результате взрыва ранен губернатор провинции, глава полиции и дипломат не пострадали.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, теракты в Кабуле уже давно не редкость. К примеру, в конце декабря минувшего года там также прогремел мощный взрыв. Тогда целью атаки был один из афганских парламентариев.

Афганистан в течение долгого времени был головной болью, душевной болью для России. И сейчас там происходят весьма тревожные события. Пакистан в течение нескольких месяцев реализует программу по высылке афганских беженцев, осевших в стране еще с 80-х годов.

Какова ситуация в самом Афганистане и вокруг него? Не станет ли он в очередной раз глобальной горячей точкой, которая заставит вспомнить о себе, даже несмотря на события в Сирии? Об этом Pravda. Ru рассказала Дарья Митина, историк, этнолог, востоковед, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической партии России:

И в новостях, и в аналитических программах, и в обиходе сложилось впечатление, что Афганистан — это сплошные теракты, боевые действия, какая-то выжженная земля, где ничего, кроме наркотрафика, не существует. Во многом это справедливо.

С другой стороны, это такая же страна, как и любая другая, там продвигаются инфраструктурные проекты, развивается, хоть и не без труда, экономика.

Афганистан находится под огромным внешним и внутренним давлением. Вот недавно президент страны Ашраф Гани открыл новый международный аэропорт в провинции Бамиан, это не очень далекая от Кабула провинция, памятная всем большой статуей Будды, которую талибы, когда пришли к власти, уничтожили, взорвали. Теперь там появился международный аэропорт, что существенно упрощает логистику и говорит о том, что все-таки это не какая-то черная дыра, как принято думать.

Полностью интервью читайте в материале Pravda. Ru Источник нестабильности Афганистана — США

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Темы Кабул Талибан Афганистан двойной теракт
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