Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей

Чаще всего на коллекторов жалуются в Москве, реже всего — в республиках Северного Кавказа и на Дальнем Востоке. В кавказских регионах традиционные методы взыскания зачастую не действуют, и многие коллекторские агентства отказываются там работать.

Фото: AP

Это вполне объяснимо, считают эксперты.

— Традиционные методы взыскания здесь в большинстве случаев не воспринимаются всерьёз, — говорит гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин. — При решении долговых проблем чаще ссылаются на нормы ислама, согласно которым наличие задолженности недопустимо. Схема следующая: найти старейшину рода и поговорить с ним, что так не делается.

А в ряде регионов, например Дагестан, возможно обращение к шариатскому судье, который пользуется авторитетом и может разрешить спор, пишет Лайф.

Именно поэтому многие крупные агентства просто не представлены на Кавказе. Там есть свои, местные взыскатели.

Кроме того, в этих регионах не так популярны кредиты сами по себе. Там предпочитают занимать у друзей и родных.

Как ранее сообщала Правда.Ру, по стране прокатилась волна случаев, когда коллекторы устраивали настоящие зверства. В Мурманске, к примеру, местные борцы с должниками угрожали убить годовалую внучку пожилой заемщицы. Женщине прислали коллаж с ребенком на надгробии. Пенсионерка взяла кредит у одной из полулегальных организаций, что дают деньги по одному паспорту. В Ульяновске коллекторы угрожали сжечь больницу, а в Кирове — облить кислотой мать должника.

Как отмечают эксперты, в последнее время в стране выросло число жалоб на коллекторов. За 10 месяцев этого года от жителей страны поступило уже больше обращений, чем за весь прошлый. Всего их зарегистрировали больше 3,1 тысячи. Чаще всего — в половине случаев — люди жалуются на то, что им звонят по ошибке. Взыскатели беспокоят людей, у которых вообще нет кредитов, и которые не являются поручителями ни по каким займам.

А вот на поведение взыскателей долгов — грубое обращение, угрозы жизни и порчу имущества — стали жаловаться реже.

Правда, в скором времени коллекторы могут остаться без работы. В конце ноября Правда.Ру сообщала, что банки начали пользоваться упрощенным порядком взыскания долгов с клиентов. Такое право кредитным учреждениям дали еще этим летом. Банкам позволили не обращаться в суд. А в кредитных договорах появился пункт о том, что задолженность могут взыскать без суда на основании исполнительной надписи нотариуса.

Благодаря новой записи в кредитных договорах банки могут, получив исполнительную надпись нотариуса, сразу же обращаться к судебным приставам, чтобы те начали процедуру взыскания.

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