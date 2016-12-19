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Автор Юрий Носовский

Зима поставила Украину в газовый цейтнот

Экономика » Сырье » Газ

Нынешняя зима оказалась не в пример холоднее, чем в прошедшие годы. Между тем, Киев, надеясь на теплую погоду, закачал в свои подземные хранилища рекордно низкое количество газа, что ставит под вопрос стабильность поставок российского "голубого топлива" в Европу. Выходом могли бы стать экстренные закупки дополнительных объемов у "Газпрома". Но власти Незалежной не торопятся это делать. Во-первых, денег нет, во-вторых, судебный иск против России выиграть хочется…

газ
Фото: Архив Pravda.Ru

В настоящее время ситуация выглядит следующим образом. Запасы газа в украинских ПГХ к началу декабря составляют, по разным оценкам, от 10 до 13 миллиардов кубометров. Собственно, такой разнобой сам по себе наводит на печальные выводы о том, что запасы этого сырья либо точно не учитываются, либо они, как и во многих других "газовых вопросах", составляют в глазах Киева "государственную тайну" размышления.

В отличии от большинства украинских товаров — для которых ЕС по-прежнему держит свой рынок закрытым, несмотря на фиговый листок "Соглашения об Ассоциации", — газ у Украины все еще покупают на Западе. В том числе и посредством "серых" схем, на манер того же "виртуального реверса". По-видимому, учетность в этом вопросе находится на том уровне, который не мешал бы местным клептократам "дерибанить" товар.

Так или иначе, к началу отопительного сезона украинское правительство отчиталось о том, что закачало под землю 14,5 миллиарда кубов газа — рекордно низкий в сравнении с прошлыми годами показатель. Так, в 2015 году он составлял 17,5 миллиарда, а вообще оптимальной считается цифра в 19 миллиардов. Именно при таком объеме украинские газохранилища гарантировано способны компенсировать европейским потребителям "пиковые" нагрузки на протяжении всей зимы, когда столбик термометра опускается слишком уж низко.

Ведь "Газпром" при всем желании не может нарастить добычу газа из сибирских скважин в холодные месяцы в несколько раз. На такие случаи как раз и были созданы еще в советское время крупные подземные газахранилища, в которых "голубое топливо" накапливается летом, когда топить не нужно, и потребляется оттуда зимой, когда свежедобытого газа не хватает.

На беду европейских потребителей, такие хранилища сосредоточены большей частью на территории Украины. Пропаганда которой именует ее на протяжении всех 25 лет незалежности "великой европейской державой". Но в вопросах газового транзита эта "несостоявшаяся держава" ведет себя, как мелкий жулик, начиная "технический отбор" (то бишь, банальное воровство) оплаченного европейцами топлива, как только его начинает не хватать для нужд украинских пользователей. С приходом к власти нынешних "героев революции гидности" это происходит практически каждую зиму.

Ведь за "гидность" газ не купишь — для этого нужна более твердая валюта, с которой на Украине после разрыва экономических связей с РФ большая напряженка. А конвертировать "гидные" украинские достижения в звонкие евро чиновники Евросоюза не торопятся. В конце концов они выдают очередной кредит на покупку российского газа без особой надежды на возврат, мерзнуть-то зимой никому не хочется. Но делают это без особой щедрости, да еще и с рядом дополнительных условий. Вроде разрешения тратить деньги только на "реверсные закупки". Чтобы, значит, европейские газотрейдеры тоже получили свои "комиссионные" от европейских денежек, ассигнованных Брюсселем на закупку российского же газа, гордо переименованного для такого случая в "европейский".

Недостаток такой схемы в том, что якобы "реверсный" газ обходится для Украины где-то на четверть дороже, чем если бы он покупался напрямую от "Газпрома". Получается, что на одну и ту же сумму европейского кредита "голубого топлива" можно купить тоже заметно меньше, чем при прямой закупке у РФ.

В общем, хитрые еврочиновники вместе со своими бизнес-партнерами и вассалами из Киева перехитрили сами себя. Теперь, когда стало окончательно ясно, что зима явно не собирается быть привычно "европейской", с постоянными оттепелями, они начинают бить тревогу — как быть дальше? Ведь когда газа в хранилищах на Украине станет менее семи миллиардов кубов, давление упадет настолько, что "вытянуть" его оттуда будет очень проблематично. А этот момент, по оценкам экспертов, может наступить в период от середины января до начала февраля.

Закачать допобъемы газа в украинские ПГХ с Запада путем настоящего, а не "бумажного" реверса невозможно чисто технически — там сейчас почти все получаемые объемы, в том числе и из России, потребляются "с колес". Помочь могли бы прямые российские газопоставки в Незалежную — тогда бы они шли для удовлетворения украинских потребностей, лишая Киев соблазна начать "технический отбор" транзитного топлива. Ведь на восточной украинской границе пропускная мощность газопроводов будет побольше, чем "выпускная" на западной. Все-таки ведь в советские годы промышленность и ЖКХ Украины снабжались сибирским газом без ограничений.

Но тут на горизонте вырисовалось другое препятствие — юридического плана. Дело в том, что "Нафтогаз" и "Газпром" ныне судятся друг против друга в Стокгольмском арбитраже. Суть спора — взаимные претензии на предмет невыполнения подписанного в 2009 году экс-премьером Юлией Тимошенко контракта на поставки российского газа. Основная претензия российской стороны — несоблюдение Киевом условия "бери или плати" — обязательства закупать ежегодно не менее 40 миллиардов кубометров "голубого топлива". Кстати, вполне распространенной в мировой практике, и не только в торговле России с другими странами. Тот же Катар, например, продает свой сжиженный газ Польше по той же схеме, так что она два года должна была платить шейхам немалые суммы, не получая от них ни грамма этого товара, в силу того, что поляки не успели построить соответствующий терминал.

"Нафтогаз" же попрекает Россию тем, что она не соблюла свое обязательство прогонять через газопроводы Незалежной в ЕС по 120 миллиардов кубов газа ежегодно. Хотя, собственно говоря, украинские газовики от этого практически ничего не потеряли. Ведь хотя российский транзит и составлял после 2014 года от 65 до 80 миллиардов кубов в год, но его стоимость украинцы повысили в одностороннем порядке почти в два раза, несмотря на то, что за этот период, вслед за нефтью, значительно снизилась и цена на газ (что, по логике, должно было автоматически привести и к снижению транзитных тарифов).

То есть, в плане прибыли от своей "трубы" Украина ровно ничего не потеряла. Что ничуть не мешает ей выставлять себя "невинной жертвой" "Газпрома", требуя от того 28 миллиардов долларов компенсации.

Впрочем, иск "Газпрома" к Киеву составляет 38 миллиардов — так что даже при условии удовлетворения шведскими судьями претензий обоих сторон, "положительный баланс" России составит кругленькую сумму в 10 миллиардов. Достаточно небольшую по нашим меркам, но совершенно астрономическую для "великой европейской державы", в которой даже невовремя выклянченный у МВФ жалкий миллиард долларов кредита рассматривается едва ли не как экономическая катастрофа.

При таком раскладе понятно, что незалежные политики всеми правдами и неправдами попытаются не допустить столь катастрофического для себя исхода судебного разбирательства. А потому и требуют от "Газпрома", чтобы он продавал им сырье по отдельному дополнительному соглашению, в котором, помимо прочего, был бы зафиксирован отказ от принципа "бери и плати".

"Газпром" же в свою очередь отказывается от такого варианта. Дескать, у вас же есть контракт 2009 года, действующий 10 лет, до 2019-го, вот и покупайте у нас топливо согласно данному документу. Но Киев как огня боится этого варианта, ведь это может значительно ослабить его и так эфемерные шансы победить российскую сторону в Стокгольмском арбитраже. Судьи могут решить: раз Украина до сих пор покупает газ по контракту 2009 года — с чем же тогда она спорит? Пусть тогда и выплачивает "Газпрому" требуемую неустойку за некупленый товар в объеме 38 миллиардов долларов — заметно больше, чем годовой бюджет Незалежной в 2016 году…

Чем закончится эта газово-юридическая коллизия? Пока что украинские власти, как говорится, уперлись рогом — изменить их отношение к проблеме не удалось даже на трехсторонней европейско-российско-украинской встрече 9 декабря в Брюсселе. Но в целом российская позиция в любом случае выглядит наиболее выигрышной.

В конце концов, газотранспортная система Украины вместе с ее подземными газохранилищами "Газпрому" не принадлежит, так что вся ответственность за бесперебойный транзит российского газа полностью лежит на "великой европейской державе". Хочет — пусть докупает его на российских условиях. Не хочет — ну, тогда это становится проблемой замерзающих европейцев. Тем более, что к последним точно не будут относиться граждане той же Германии, например — у них есть "выделенная линия" газового снабжения по "Северному Потоку".

А что станут замерзать, скажем, словаки — по человечески их, конечно, жаль. Но, возможно, после такого показательного урока тамошние политики, наконец, перестанут держаться за умирающий газовый транзит через Украину и вставлять палки в колеса проекту "Северный Поток-2". Тем более, что сибирский газ, доставленный даже по такому окольному для Восточной Европы пути, все равно обойдется потребителям дешевле, чем через незалежную "трубу" — ввиду вздутых там в несколько раз транзитных тарифов.

Так что положение Европы и Украины в описанной ситуации больше всего напоминает цугцванг — шахматный термин, обозначающий положение, когда любой ход игрока ведет к ухудшению ситуации. При том, что суровая зима диктует еще и "цейтнот" — отсутствие времени на длительное обдумывание очередного хода.


Россия-Украина: утром - деньги, вечером - газ
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