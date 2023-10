Исследование: Бессмертная медуза обманывает смерть, но погибает из-за пищи

Бессмертная медуза обладает удивительной способностью обманывать смерть, возвращаясь к своей начальной жизненной форме, когда ее сроки почти иссякли. Эта поразительная адаптация привлекла внимание исследователей, занимающихся вопросами старения и регенерации, но стоит отметить, что даже бессмертная медуза не обладает бесконечной жизнью.

Turritopsis dohrnii, размером почти как ноготь на мизинце, поражает своими уникальными регенеративными способностями. Ее жизненный цикл начинается с бесполого полипа, который постепенно преобразуется во взрослую медузу, немного напоминающую Медузу Горгону из греческой мифологии.

Обычная медуза выходит из яйца и развивается в личинку, которая плывет в свободной воде, прежде чем прикрепляется к морскому дну и становится полипом. Далее, этот полип размножается бесполым путем, порождая множество крошечных медуз, которые в конечном итоге стареют и умирают.

Однако бессмертная медуза действует совсем иначе, когда приходит время умирать. Вместо традиционной смерти, взрослая медуза изменяет свой жизненный цикл. Она сжимается, образуя так называемую "цистосферу," которая крепко прикрепляется к морскому дну и развивается в нового полипа. Затем этот полип порождает миниатюрные медузы, и этот процесс продолжается в бесконечном цикле.

Пока бессмертную медузу не поглотят или не уничтожат другим образом, она может сохранять свое существование бесконечно, поэтому она получила прозвище "биологически бессмертной". Секрет этой необычной способности закодирован в ее ДНК и продолжает быть объектом активных исследований.

В 2022 году исследователи провели тщательное генетическое исследование генома бессмертной медузы. Это исследование было настолько тщательным, что ген за геном был прочитан внимательно, как масштабное руководство по эксплуатации этого удивительного существа. С помощью биоинформативных инструментов и сравнительной геномики, которая анализирует различные виды, ученые выявили несколько изменений в геноме, способствующих продлению жизни и регенерации этой бессмертной медузы.

Основное внимание было уделено процессам восстановления и копирования ДНК, обновлению популяций стволовых клеток, межклеточной связи и реакции на окислительные повреждения клеток. Также исследователи обратили внимание на теломеры, концы хромосом, которые могут с возрастом разрушаться у животных, и которые связаны с продолжительностью жизни и здоровым старением человека. В процессе исследования были также выявлены изменения в активации генов, позволяющие медузам сбросить свои биологические часы путем дедифференциации.

Тем не менее, несмотря на все эти генетические особенности, даже Turritopsis dohrnii не обречена на вечную жизнь. На самом деле, средняя продолжительность жизни обычного представителя этого вида гораздо короче, чем у среднего человека, ибо ни одна генетическая особенность не может защитить от пищеварительных ферментов кишечника хищной рыбы. В отличие от своих исследователей, бессмертная медуза лишена многих защитных механизмов, и морские глубины, где она обитает, представляют поистине опасное окружение.

Бессмертная медуза, несомненно, раскрывает множество тайн в области борьбы со старением, но мы не можем следовать ее примеру на практике. Однако, если подумать глубже, чтобы использовать выражение из песни Queen, "Who wants to live forever?" – "Кто хочет жить вечно?"

Исследователи Даниэль Маесо Мигель и Мария Паскуаль Торнер, авторы исследования 2022 года, предполагают, что даже если бы Хуан Понсе де Леон знал секреты, которые хранит Turritopsis dohrnii в своем исключительном пути к молодости, его поиски источника вечной жизни были бы напрасны. Они также утверждают, что даже алхимики, искавшие философский камень, не нашли бы тайны бессмертия, которые так стремятся раскроить.

Почему? Потому что наше человеческое тело, к сожалению, не способно воспроизвести то, что делает медуза. Возможно, единственный способ найти источник молодости или философский камень заключается в осознании того, что жизнь и смерть взаимосвязаны. Все системы, будь то человечество или даже наше тело, нуждаются в процессе смерти некоторых своих компонентов, чтобы оставаться в равновесии и продолжать существование.

