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Петр Дерябин

Nature Communications: Галки с легкостью меняют друзей, чтобы добыть еду, но остаются с семьей

2:51
Зоосфера

Ученые из университетов Эксетера и Бристоля провели исследование, которое демонстрирует, что галки, как и некоторые другие животные, могут менять своих друзей, если от этого будет польза, но в то же время остаются верными своей семье и близким. Эти наблюдения основаны на задаче, в которой доступ к пище (вкусным мучным червям) зависел от того, с какими особями галки проводили время.

Nature Communications: Галки с легкостью меняют друзей, чтобы добыть еду, но остаются с семьей
Фото: архив Правды.Ру

По результатам эксперимента, галки быстро меняли своих друзей для своей пользы, но оставались с семьей и постоянными партнерами по спариванию (галки остаются парой на всю жизнь), независимо от того, какой результат они достигли в эксперименте.

Это исследование, проведенное докторами Майклом Кингсом и Джошем Арбоном под руководством профессора Алекса Торнтона в рамках проекта "Корнуоллская галка", предоставляет новый взгляд на то, как животные управляют своими социальными отношениями. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Профессор Торнтон, работающий в Центре экологии и охраны природы на кампусе Пенрин в Эксетере, Корнуолл, поделился следующей информацией:

"В рамках исследовательского проекта под названием "Корнуоллская галка", мы следим за поведением сотен диких галок, каждая из которых была оборудована миниатюрным метками PIT, аналогичными чипам-транспондерам, которые используются для идентификации домашних кошек и собак и внедряются в их кольца на лапке.

В рамках этого эксперимента мы случайным образом разделили галок на две группы — "А" и "Б", и настроили автоматические кормушки, которые реагировали на метки PIT, предлагая вкусных мучных червей только в случае, если представители одной и той же группы (АА или ВВ) приходили к ним вместе.

Интересным оказалось то, что галки проявили выдающиеся стратегические навыки: они быстро научились взаимодействовать с членами своей группы и отказались от прежних "друзей" из другой группы, чтобы получить более вкусные угощения.

Однако, следует отметить, что они делали исключение, когда речь шла об их близких отношениях".

Доктор Кингс из Университета Эксетера добавил: "Эти результаты имеют важное значение для нашего понимания эволюции интеллекта, поскольку они свидетельствуют о том, что способность отслеживать и запоминать информацию о социальных партнерах может оказаться полезной".

Доктор Арбон, который в настоящее время работает в Бристольском университете, подчеркнул: "Наши результаты также помогают нам разобраться в том, как общества формируются на основе индивидуальных решений, и это имеет отношение к структуре животных обществ, включая наше собственное".

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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