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Марина Лебедева

Желтуха у кошек: симптомы, причины, лечение и восстановление

3:00
Зоосфера » Кошки

Желтуха, также известная как иктеричность, — это медицинское состояние, которое может вызвать пожелтение кожи у кошек. Это состояние возникает из-за накопления в крови отработанных продуктов, которые обычно являются побочным продуктом заболевания печени или слишком быстрого разрушения красных кровяных телец.

Желтуха у кошек: симптомы, причины, лечение и восстановление
Фото: pixabay.com

Симптомы желтухи у кошек

Желтуха у кошек характеризуется прежде всего пожелтением кожи, которое наиболее заметно на белках глаз, ушах и во рту. Помимо этого, у кошек, страдающих желтухой, могут наблюдаться и другие признаки, такие как:

  • потеря аппетита,
  • лихорадка,
  • боли в животе,
  • рвота,
  • бледность
  • и спутанность сознания.

Изменение цвета мочи и кала, увеличение частоты и объема мочеиспускания, повышенная жажда и потребление воды также являются общими симптомами желтухи у кошек. В запущенных случаях может наблюдаться потеря веса и кровотечение, особенно у кошек с прогрессирующим заболеванием печени.

Причины желтухи у кошек

Различные медицинские состояния могут вызывать желтуху у кошек, включая заболевания печени, триадит — воспаление кишечного тракта, поджелудочной железы и печени, а также другие внепеченочные причины, такие как непроходимость желчных протоков. Избыточное разрушение эритроцитов, иммуноопосредованная гемолитическая анемия, опухоли, избыточное накопление жира в печени и любое состояние, нарушающее выделение билирубина, также может вызвать желтуху у кошек.

Диагностика желтухи у кошек

При физическом осмотре ветеринар определяет желтуху у кошек, проверив цвет склер. Общий анализ крови на билирубин может подтвердить наличие желтухи, если подозрение возникло на основании визуального осмотра, при котором уровень билирубина обычно повышен у кошек с желтухой. Дополнительные анализы крови могут помочь установить основную причину желтухи у кошек, связана ли она с печенью или кровеносной системой.

Лечение желтухи у кошек

План лечения желтухи у кошек сильно варьируется в зависимости от первопричины. Лекарства обычно используются для улучшения работы печени, если первопричиной является заболевание печени. В качестве альтернативы могут использоваться лекарства, замедляющие разрушение красных кровяных телец, если проблема находится в кровеносной системе.

Восстановление после желтухи у кошек

Время выздоровления кошек с желтухой зависит от основной причины и тяжести состояния. При правильном лечении и выявлении первопричины многие кошки могут быстро выздороветь. Однако животным с серьезными нарушениями печени для полного выздоровления могут потребоваться недели интенсивного лечения.

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Желтуха у кошек. Почему у кошки пожелтели уши?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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