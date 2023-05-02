Сломанные кости у кошек — частое явление, и определить, получила ли ваша кошка травму, бывает непросто.
Кости у кошек функционируют так же, как и у людей. Они обеспечивают структурную поддержку, позволяют двигаться и защищают внутренние органы. Кошки могут сломать кости, упав с высоты, попав под машину, наступив на что-то острое или подвергшись нападению других животных.
У кошки может быть сломана любая кость, но наиболее частые переломы затрагивают челюсть, конечности, ребра, таз и хвост. Если вы владелец кошки, вы должны знать признаки, которые сигнализируют о том, что у вашей кошки может быть перелом, чтобы вы могли как можно скорее оказать ей медицинскую помощь.
Кошки могут хорошо скрывать свою боль, но есть некоторые признаки, которые могут указывать на перелом кости. К ним относятся вокализации, такие как плач, усиленное мяуканье или шипение/рычание. Также можно заметить изменения в движениях, например, не так часто ходит, не нагружает определенную конечность, не виляет хвостом или держит хвост вялым.
Кошки со сломанными костями могут также демонстрировать изменения в поведении, например, не хотят прыгать, потягиваться или царапаться, как они обычно делают, не ухаживают за собой, рычат и шипят, когда их гладят.
Если вы подозреваете, что у вашей кошки сломана кость, очень важно немедленно отвезти ее к ветеринару. Ветеринар проведет физический осмотр, который может включать рентгеновские снимки, чтобы определить место и степень тяжести перелома.
План лечения переломов костей у кошек зависит от места и типа перелома, а также от возраста, веса и общего состояния здоровья вашей кошки. Ветеринары могут использовать шины или гипсы для иммобилизации определенных переломов, чтобы стабилизировать суставы выше и ниже перелома.
Для вправления костей вашему питомцу может потребоваться хирургическое вмешательство, а для стабилизации перелома или удержания неправильно расположенных костей в стабильном положении могут использоваться стержни, пластины, винты или проволока. Открытые переломы, при которых сломанные кости выходят наружу через рану, требуют хирургического вмешательства.
Независимо от типа лечения после перелома кошке необходим покой. Ветеринар проинформирует вас о продолжительности и типе отдыха, необходимого вашему питомцу. Часто рекомендуется убрать игрушки, деревья и другие предметы, способствующие движению, пока кошка не будет готова к нормальной активности.
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