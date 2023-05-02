Сломанные кости у кошек: лечение зависит от места и типа перелома, возраста и общего состояния здоровья

3:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Сломанные кости у кошек — частое явление, и определить, получила ли ваша кошка травму, бывает непросто.

Что такое перелом костей у кошки?

Кости у кошек функционируют так же, как и у людей. Они обеспечивают структурную поддержку, позволяют двигаться и защищают внутренние органы. Кошки могут сломать кости, упав с высоты, попав под машину, наступив на что-то острое или подвергшись нападению других животных.

У кошки может быть сломана любая кость, но наиболее частые переломы затрагивают челюсть, конечности, ребра, таз и хвост. Если вы владелец кошки, вы должны знать признаки, которые сигнализируют о том, что у вашей кошки может быть перелом, чтобы вы могли как можно скорее оказать ей медицинскую помощь.

Симптомы перелома костей у кошек

Кошки могут хорошо скрывать свою боль, но есть некоторые признаки, которые могут указывать на перелом кости. К ним относятся вокализации, такие как плач, усиленное мяуканье или шипение/рычание. Также можно заметить изменения в движениях, например, не так часто ходит, не нагружает определенную конечность, не виляет хвостом или держит хвост вялым.

Кошки со сломанными костями могут также демонстрировать изменения в поведении, например, не хотят прыгать, потягиваться или царапаться, как они обычно делают, не ухаживают за собой, рычат и шипят, когда их гладят.

Диагностика переломов костей у кошек

Если вы подозреваете, что у вашей кошки сломана кость, очень важно немедленно отвезти ее к ветеринару. Ветеринар проведет физический осмотр, который может включать рентгеновские снимки, чтобы определить место и степень тяжести перелома.

Лечение переломов костей у кошек

План лечения переломов костей у кошек зависит от места и типа перелома, а также от возраста, веса и общего состояния здоровья вашей кошки. Ветеринары могут использовать шины или гипсы для иммобилизации определенных переломов, чтобы стабилизировать суставы выше и ниже перелома.

Для вправления костей вашему питомцу может потребоваться хирургическое вмешательство, а для стабилизации перелома или удержания неправильно расположенных костей в стабильном положении могут использоваться стержни, пластины, винты или проволока. Открытые переломы, при которых сломанные кости выходят наружу через рану, требуют хирургического вмешательства.

Восстановление и лечение сломанных костей у кошек

Независимо от типа лечения после перелома кошке необходим покой. Ветеринар проинформирует вас о продолжительности и типе отдыха, необходимого вашему питомцу. Часто рекомендуется убрать игрушки, деревья и другие предметы, способствующие движению, пока кошка не будет готова к нормальной активности.

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