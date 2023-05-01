Кошка ходит "в туалет" на вашу кровать: она болеет или чувствует себя неуверенно в доме

3:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки известны своей чистоплотностью, и они обычно ходят в туалет в лоток, что облегчает владельцам домашних животных поддержание чистоты в доме. Однако может возникнуть ситуация, когда кошка вдруг начинает писать на кровать, а не в туалет.

Медицинские проблемы

Первое, что вы должны сделать, заметив, что ваша кошка писает на кровать, — это исключить какие-либо основные медицинские проблемы. По словам экспертов, у кошки, которая мочится вне туалета, могут быть камни в мочевом пузыре или инфекция, которая вызывает воспаление и позывы к мочеиспусканию. Идиопатический цистит, воспаление мочевого пузыря без известной причины, также бывают причинами такого поведения вашей кошки. Если ваша кошка здорова, но все равно писает на кровать, есть и другие возможные причины такого поведения.

Неправильное расположение туалета

Кошки предпочитают пользоваться своим туалетом в тихом и уединенном месте. Если туалет расположен в оживленном месте или рядом с шумными приборами, такими как сушилка для белья, это может вызвать у кошки чувство дискомфорта и нежелание пользоваться туалетом. Она чувствует себя неуверенно в доме и стремится смешать свой запах с хозяйским.

Убедитесь, что туалет находится в таком месте, где ваша кошка чувствует себя безопасно и комфортно. Кроме того, некоторые кошки предпочитают мочиться и испражняться в отдельные туалеты, поэтому хорошей практикой является обеспечение двух туалетов на кошку.

Неправильный лоток

Кошки могут быть довольно требовательны к типу используемого ими туалета. Туалет с крышкой может задерживать запахи и стеснять движения кошки, делая ее туалет неудобным. Вашей кошке также может не понравиться тип наполнителя, используемого в туалете. Поэкспериментируйте с разными типами наполнителей и коробок, чтобы выяснить, что предпочитает ваша кошка.

Стресс и беспокойство

Кошки чувствительны к изменениям в окружающей среде, поэтому стресс и беспокойство могут заставить их избегать туалета. Такое поведение особенно распространено в семьях с несколькими кошками или когда в доме есть другие домашние животные. Если ваша кошка проявляет признаки беспокойства или стресса, постарайтесь определить источник ее дискомфорта и уменьшить или устранить его. Предоставление кошке большого количества игрушек, когтеточек и времени для игр также поможет уменьшить беспокойство.

Территориальная маркировка

Кошки метят свою территорию, оставляя мочу и кал в стратегически важных местах. Если у вас в доме несколько кошек, они могут метить свою территорию, писая на кровать. Такое поведение чаще встречается у некастрированных котов мужского пола. Стерилизация поможет устранить это поведение.

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