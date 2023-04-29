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Марина Лебедева

Только молочная смесь для котят заменит молоко кошки-матери. Коровьим поить нельзя

2:58
Зоосфера » Кошки

Если вы только что стали владельцем котенка, то один из первых вопросов, который вы можете задать себе, — можно ли вашему пушистику пить молоко. В конце концов, образ котенка, лакающего молоко из блюдца, является классическим. Однако правда в том, что коровье, соевое, миндальное и другие ореховые молочные продукты не подходят для котят. На самом деле кормление котенка чем-либо, кроме материнского молока или заменителя молока для котят, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Только молочная смесь для котят заменит молоко кошки-матери. Коровьим поить нельзя

Что такое заменитель молока для котят?

Заменитель молока для котят, также известный как молочная смесь для котят, — это специально разработанный заменитель молока, который обеспечивает котенка всеми питательными веществами, необходимыми для правильного роста и развития. Это полноценный и сбалансированный источник питания, который легко усваивается котятами. Он изготовлен из таких ингредиентов, как:

  • коровье молоко,
  • растительное масло,
  • витамины и минералы,

чтобы ваш котенок получал все необходимые ему питательные вещества.

Почему котята не могут пить коровье молоко?

Хотя кормление коровьим молоком может показаться естественным выбором, правда заключается в том, что коровье молоко может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у маленьких котят. Это связано с тем, что у котят отсутствуют необходимые ферменты для переваривания лактозы, содержащейся в коровьем молоке, что может вызвать диарею, обезвоживание и другие проблемы с пищеварением. В некоторых случаях кормление котят коровьим молоком может даже привести к летальному исходу.

Как насчёт других заменителей молока?

Соевое молоко, миндальное молоко и другие ореховые молочные смеси также не подходят для котят. Эти заменители молока не обеспечивают должного баланса аминокислот, необходимых кошкам, поскольку кошки — облигатные хищники, и для их жизнедеятельности необходимы продукты животного происхождения. Кормление котенка чем-либо, кроме материнского молока или заменителя молока для котят, может привести к недоеданию и другим проблемам со здоровьем.

Кормление котёнка

Если вашему котенку меньше четырех-пяти недель, его должна кормить мать или ему следует давать заменитель молока из бутылочки. Отлучение от груди можно начинать примерно в возрасте четырех-пяти недель, но при принятии решения о том, готов ли котенок начать есть твердую пищу, следует руководствоваться своими соображениями.

В начале процесса отлучения от груди предложите котенку кашицу из консервированного или сухого корма для котят, размоченную в молочной смеси для котят. Это поможет котенку привыкнуть к вкусу пищи и облегчит переход на твердую пищу.

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Можно ли котёнку молоко?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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