Моя кошка игнорирует меня: самая распространённая причина — она не в настроении

2:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Будучи владельцем кошки, вы, возможно, замечали, что ваша кошка не так общительна, как собаки. В отличие от собак, кошки — независимые существа и иногда могут казаться замкнутыми. Важно понимать, что у кошек есть свои эмоции, настроение и предпочтения. Они ищут общения на своих условиях и обычно не выпрашивают внимания.

Причины, по которым ваша кошка может игнорировать вас

Ваша кошка хочет побыть одна

Самая простая и распространенная причина, по которой ваша кошка может игнорировать вас, заключается в том, что она не в настроении. Если ваша кошка занимается своими естественными делами и расслабляется, но это не касается вас, лучше оставить ее в покое и позволить ей прийти к вам, когда она захочет внимания.

Пожилые кошки могут не знать, что вам нужно их внимание

Если ваша кошка постарела, возможно, она уже не так хорошо слышит и видит, как раньше. Возможно, они не игнорируют вас, но еще не поняли, что вы пытаетесь с ними взаимодействовать. Если двигаться немного медленнее и целенаправленнее, это поможет кошкам заметить вас, и тогда они смогут решить, хотят ли они обратить на вас внимание. Если это становится тенденцией, поговорите об этом с ветеринаром, чтобы он проверил, нет ли у нее скрытых медицинских заболеваний.

Ваша кошка может быть напугана

Кошки предпочитают игнорировать то, что они воспринимают как угрозу или что их напрягает. Если в прошлом вы наказывали или шлепали свою кошку, или даже кричали на нее, то теперь она может воспринимать вас как потенциальную угрозу. Кошка не знает, хорошие у вас намерения или плохие, поэтому старается не обращать на вас внимания. Если ваша кошка убегает, прячется и пытается избежать вас, отступите и дайте ей немного пространства.

Возможно, ваша кошка плохо себя чувствует

Нередко кошки становятся более замкнутыми, если они плохо себя чувствуют, особенно если у них назревает болезнь. Даже с возрастом у кошек может развиться когнитивная дисфункция, схожая с болезнью Альцгеймера у людей. Если ваша кошка не только ведет себя более замкнуто, но и проявляет какие-либо признаки беспокойства, например, пьет больше обычного или теряет аппетит, обратитесь к ветеринару.

Ваша кошка может быть чем-то расстроена

Кошки обладают нежными чувствами, и малейшее оскорбление, например, запах, который вы почувствовали, когда гладили другую кошку, может вывести их из равновесия и заставить их обидеться.

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